Blake Lively demanda a Justin Baldoni por acoso sexual durante el rodaje de 'It Ends with Us', según TMZ

Desde la premier oficial de 'It Ends With Us', se especuló en los medios que Blake Lively y Justin Baldoni no tuvieron una buena experiencia trabajando juntos. No obstante, desde entonces han pasado meses y ninguno de los actores comentó o confirmó nada al respecto.

Sin embargo, la controversia ha resurgido y ahora con una demanda de Blake contra Justin Baldoni, su coprotagonista en la adaptación cinematográfica de 'It Ends with Us'. Según los documentos legales a los que accedió TMZ, Lively acusa a Baldoni de acoso sexual durante el rodaje, lo que habría generado un entorno laboral insostenible para la actriz.

Blake Lively denuncia a Justin Baldoni

De acuerdo con el medio, la demanda describe una reunión convocada para abordar las solicitudes de Blake Lively relacionadas con su participación en la película. Entre los asistentes estuvo su esposo, Ryan Reynolds. Las peticiones incluían: "dejar de mostrar a Lively videos o imágenes explícitas de mujeres, abstenerse de mencionar la supuesta 'adicción a la pornografía' de Baldoni, evitar hablar sobre conquistas sexuales en presencia de Lively y otros, no referirse a los genitales de los miembros del elenco y el equipo, no hacer comentarios sobre el peso de Lively y no mencionar a su padre fallecido".

Según TMZ, otra de las acusaciones mencionadas en la demanda señala que Lively exigió que no se incluyeran escenas de sexo, sexo oral o clímax frente a la cámara que no estuvieran previamente estipuladas en el guion aprobado antes de firmar el proyecto.

Blake Lively y Justin Baldoni en 'It Ends With Us'. Foto: First For Women

También, la demanda asegura que Sony Pictures, distribuidora de la película, aceptó las solicitudes presentadas por Lively. No obstante, la actriz sostiene que, poco después, Baldoni se involucró en una campaña de "manipulación social" con la intención de "dañar" su reputación.

Justin Baldoni responde a la demanda de Blake Lively

Bryan Freedman, abogado de Baldoni, declaró a TMZ que la demanda presentada por Lively busca "reparar su imagen negativa". Además, calificó las acusaciones como "falsas, escandalosas y deliberadamente lascivas, con el propósito de causar daño público".

Freedman también señaló que Lively generó inconvenientes durante la producción de la película, actualmente en transmisión, al "amenazar con ausentarse del rodaje, negarse a promocionar el proyecto y, finalmente, desaparecer durante el estreno".

Justin Baldoni en la premier de 'It Ends With Us'. Foto: Sony Pictures

¿De qué trata 'It Ends With Us'?

La película narra la historia de Lily, interpretada por Lively, una joven que se traslada a una nueva ciudad tras terminar la universidad. Allí conoce a Ryle, personaje interpretado por Baldoni, con quien inicia una relación que pronto se torna abusiva. Sin embargo, su aparente felicidad se ve interrumpida cuando un amor del pasado reaparece, trastocando completamente su vida.