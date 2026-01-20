HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
20 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en España
20 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en España     20 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en España     20 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en España     
Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas
Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas     Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas     Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas     
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Cultura Asiática

'¿Cómo se traduce este amor?' reparto: ¿quién es quién en el k-drama de Netflix?

El nuevo k-drama de Netflix presenta una historia romántica entre una celebridad y su traductor, y reúne a un elenco que da vida a personajes marcados por el pasado, las emociones no dichas y las distintas formas de entender el amor.

'¿Cómo se traduce este amor?'. Foto: composición LR/Netfix
'¿Cómo se traduce este amor?'. Foto: composición LR/Netfix

‘¿Cómo se traduce este amor?’ (Can This Love Be Translated?) es el nuevo k-drama que se estrenó el 16 de enero en Netflix y que rápidamente ha cautivado a los seguidores de las series coreanas. Con una historia romántica poco convencional, la producción plantea un choque de emociones y lenguajes entre una celebridad y su traductor, dos personas que, aunque hablan idiomas distintos, intentan comprenderse a través del amor.

La serie cuenta con 12 episodios y está disponible en la plataforma con subtítulos en español y doblaje al español latino. A lo largo de sus capítulos, la trama sumerge al espectador en una historia idílica donde las diferencias en la forma de amar se convierten en el principal conflicto.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Guía de episodios de 'La infiltrada, Srta. Hong': fecha y hora de estreno de todos los capítulos en Netflix

lr.pe

Actores y personajes del k-drama '¿Cómo se traduce este amor?'

Kim Seon-ho como Joo Ho-jin

Interpreta a un exescritor que se une a un reality show de romance de viajes como intérprete. Tras renunciar a su sueño de ser novelista, Ho-jin se muestra reservado e introvertido. Aunque parece distante, siente profundamente y arrastra un trauma no resuelto que lo mantiene anclado al pasado, marcando su manera de relacionarse.

Kim Seon-ho. Foto: Netflix

Kim Seon-ho. Foto: Netflix

Go Young-jung como Cha Mu-hee

Da vida a una actriz muy querida por el público que esconde su dolor detrás de una sonrisa. A pesar de su exitosa carrera, Mu-hee se siente atormentada por experiencias pasadas relacionadas con el amor. Todo se complica cuando comienza a sentir emociones genuinas por Joo Ho-jin, en lugar de su coprotagonista en el programa.

Go Young-jung. Foto: Netflix

Go Young-jung. Foto: Netflix

PUEDES VER: 'Cielo para dos', temporada 5: lista completa de participantes del reality coreano de Netflix y sus cuentas de Instagram

lr.pe

Fukushi como Hiro Kurosawa

Interpreta al coprotagonista de Mu-hee y posible pretendiente dentro del reality show. Hiro es un actor japonés cuya popularidad ha ido en declive y que se une al programa para intentar revivir su carrera. Llega con ideas preconcebidas sobre Mu-hee, basadas en su imagen pública, pero pronto descubre que las apariencias no lo son todo.

Choi Woo-sung como Kim Yong-woo

Es el mánager de Cha Mu-hee y su confidente más cercano. Al igual que Ho-jin, Yong-woo tuvo sueños más ambiciosos que abandonó tras una lesión que truncó su carrera deportiva. Conoce a Mu-hee más allá de la fama, lo que ha fortalecido entre ambos un vínculo casi familiar.

Lee Yi-dam como Shin Ji-seon

Interpreta a la influyente productora a cargo del reality show. Segura de sí misma y dominante, Ji-seon controla cada aspecto del programa. Además, mantiene una relación pasada complicada con Joo Ho-jin, lo que añade una capa extra de tensión y drama a la historia.

Notas relacionadas
'Cielo para dos', temporada 5: lista completa de participantes del reality coreano de Netflix y sus cuentas de Instagram

'Cielo para dos', temporada 5: lista completa de participantes del reality coreano de Netflix y sus cuentas de Instagram

LEER MÁS
¿Dónde y cuándo ver la 'Reina del flow' 3 capítulo 20 y todos los demás episodios que quedan de la tercera temporada?

¿Dónde y cuándo ver la 'Reina del flow' 3 capítulo 20 y todos los demás episodios que quedan de la tercera temporada?

LEER MÁS
Netflix revela a las protagonistas que liderarán la serie ‘Bridgerton’ en las temporadas 5 y 6

Netflix revela a las protagonistas que liderarán la serie ‘Bridgerton’ en las temporadas 5 y 6

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Entradas BTS 2026 en Perú: precios, zonas y fechas oficiales del concierto en Lima

Entradas BTS 2026 en Perú: precios, zonas y fechas oficiales del concierto en Lima

LEER MÁS
Nuevas fechas para BTS en Perú: web oficial modifica el calendario de shows en Lima

Nuevas fechas para BTS en Perú: web oficial modifica el calendario de shows en Lima

LEER MÁS
BTS Tour 2026: guía para comprar o renovar la ARMY Membership en Weverse y acceder a la preventa

BTS Tour 2026: guía para comprar o renovar la ARMY Membership en Weverse y acceder a la preventa

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Misionero mormón causa sensación por su asombroso parecido con Stiven Franco de La Bella Luz: “El multiverso”

Real Madrid - Mónaco: día, hora y canal de TV para ver la penúltima fecha de la Champions League

Transmisión Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: ver el partido de la 'U' de pretemporada desde el Monumental

Cultura Asiática

Nuevas fechas para BTS en Perú: web oficial modifica el calendario de shows en Lima

BTS regresa a Lima en octubre 2026: guía con fechas, entradas y zonas del concierto

K-dramas que se estrenan en enero 2026: lista completa con fechas y plataformas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí al borde de la vacancia EN VIVO: congresistas, candidatos y otros políticos piden su salida por reuniones clandestinas

José Jerí: APP exige la renuncia del presidente tras revelarse sus reuniones con empresarios chinos

Historiadora Carmen McEvoy a la PCM sobre José Jerí: "Controlen a este adolescente, a este Peter Pan"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025