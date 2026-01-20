'¿Cómo se traduce este amor?' reparto: ¿quién es quién en el k-drama de Netflix?
El nuevo k-drama de Netflix presenta una historia romántica entre una celebridad y su traductor, y reúne a un elenco que da vida a personajes marcados por el pasado, las emociones no dichas y las distintas formas de entender el amor.
‘¿Cómo se traduce este amor?’ (Can This Love Be Translated?) es el nuevo k-drama que se estrenó el 16 de enero en Netflix y que rápidamente ha cautivado a los seguidores de las series coreanas. Con una historia romántica poco convencional, la producción plantea un choque de emociones y lenguajes entre una celebridad y su traductor, dos personas que, aunque hablan idiomas distintos, intentan comprenderse a través del amor.
La serie cuenta con 12 episodios y está disponible en la plataforma con subtítulos en español y doblaje al español latino. A lo largo de sus capítulos, la trama sumerge al espectador en una historia idílica donde las diferencias en la forma de amar se convierten en el principal conflicto.
Actores y personajes del k-drama '¿Cómo se traduce este amor?'
Kim Seon-ho como Joo Ho-jin
Interpreta a un exescritor que se une a un reality show de romance de viajes como intérprete. Tras renunciar a su sueño de ser novelista, Ho-jin se muestra reservado e introvertido. Aunque parece distante, siente profundamente y arrastra un trauma no resuelto que lo mantiene anclado al pasado, marcando su manera de relacionarse.
Go Young-jung como Cha Mu-hee
Da vida a una actriz muy querida por el público que esconde su dolor detrás de una sonrisa. A pesar de su exitosa carrera, Mu-hee se siente atormentada por experiencias pasadas relacionadas con el amor. Todo se complica cuando comienza a sentir emociones genuinas por Joo Ho-jin, en lugar de su coprotagonista en el programa.
Fukushi como Hiro Kurosawa
Interpreta al coprotagonista de Mu-hee y posible pretendiente dentro del reality show. Hiro es un actor japonés cuya popularidad ha ido en declive y que se une al programa para intentar revivir su carrera. Llega con ideas preconcebidas sobre Mu-hee, basadas en su imagen pública, pero pronto descubre que las apariencias no lo son todo.
Choi Woo-sung como Kim Yong-woo
Es el mánager de Cha Mu-hee y su confidente más cercano. Al igual que Ho-jin, Yong-woo tuvo sueños más ambiciosos que abandonó tras una lesión que truncó su carrera deportiva. Conoce a Mu-hee más allá de la fama, lo que ha fortalecido entre ambos un vínculo casi familiar.
Lee Yi-dam como Shin Ji-seon
Interpreta a la influyente productora a cargo del reality show. Segura de sí misma y dominante, Ji-seon controla cada aspecto del programa. Además, mantiene una relación pasada complicada con Joo Ho-jin, lo que añade una capa extra de tensión y drama a la historia.