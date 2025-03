El éxito de Karol G continúa en ascenso, pero, actualmente, su vida privada ha captado la atención de muchos de sus fanáticos por un posible embarazo. La artista, que ya no oculta su relación con Feid, se mantiene alejada de las redes sociales desde hace algunos meses.

Desde inicios de 2025, 'La Bichota' ha mostrado un perfil bajo, lo que ha llevado a muchos a preguntarse sobre su situación. Sin embargo, los rumores sobre la posibilidad de un hijo con Feid han cobrado fuerza a raíz de una información difundida por RCN. En este caso, su hermana se ha visto involucrada por un inusual pedido que le hizo a la paisa.

¿Cuál es la extraña petición de la hermana de Karol G que despierta los rumores de su embarazo con Feid?

La hermana de Karol G solicitó que la cantante no asista a eventos públicos en 2025, según informó el periodista Santiago Vargas. Durante el programa "Mañana Express" de RCN, el comunicador reportó que el círculo cercano de 'La Bichota' no desea que ella se exponga, hecho que reavivó de inmediato los rumores de su embarazo con Ferxxo.

"Una fuente muy cercana me contó que, a un evento musical muy importante que va a haber este año en Medellín, Karol G no va a ir. Su hermana pidió estrictamente que no fuera a ninguno durante este año", señaló Vargas durante la transmisión.

¿Karol G tendrá un hijo con Feid?

Ni Karol G ni Feid han confirmado que tendrán un hijo. A pesar de que no hay certeza alguna sobre el embarazo, los seguidores de la cantante sospechan que 'La Bichota' estaría en la dulce espera: durante una presentación suya en Estados Unidos, algunos internautas notaron que su vientre estaba ligeramente crecido. A raíz de esto, sus fieles fanáticos mencionaron que ella estaba aguardando la llegada de un bebé, algo que el propio Ferxxo negó en el 2024.

Luego, en diciembre de ese mismo año, Karol G decidió alejarse de las redes sociales. Desde entonces, no ha publicado fotos en su cuenta de Instagram, lo que también reavivó las rumores de un eventual embarazo.

¿Qué dijo Feid de Karol G y su supuesto embarazo?

A finales de octubre de 2024, Feid desmintió cualquier posibilidad de un embarazo de Karol G. En una entrevista con Michael Scott, el artista colombiano señaló que su novia no estaba esperando ningún hijo.

“Yo sé que tú eres un hombre que tiene familia. Viendo las redes sociales, dicen que Karol G y tú ya se pusieron de acuerdo para el baby”, preguntó Scott. Feid, no obstante, respondió con sarcamo. "Papi, el que está embarazado soy yo (se ríe). No, no, estás loco. Todavía no. Yo estoy más gordito, ¿será por eso?", recalcó el músico.

Las especulaciones sobre un posible embarazo de Karol G han generado gran revuelo en redes sociales, especialmente tras su anuncio de un descanso de sus conciertos. Sus seguidores se mostraron entusiasmados ante la posibilidad de que la artista se convierta en madre, un sueño que ella ha expresado en varias ocasiones.