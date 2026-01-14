HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Ryan Castro en Lima 2026: fecha del concierto y cómo comprar entradas para su show en Costa 21

El colombiano reguetonero Ryan Castro es famoso por canciones como ‘Jordan’, ‘Mujeriego’ o ‘ritmo de medallo’. 

Ryan Castro es uno de los cantantes reguetoneros más populares en Latinoamérica. Foto: Instagram.
Ryan Castro es uno de los cantantes reguetoneros más populares en Latinoamérica. Foto: Instagram.

El reguetonero colombiano Ryan Castro, conocido como ‘El Cantante del Ghetto’, regresa a Lima para un único concierto de su World Tour – LATAM. El show será el viernes 2 de mayo de 2026 en Costa 21, prometiendo una noche histórica para los fanáticos del reguetón y la música urbana.

Con millones de reproducciones en Spotify, YouTube y otras plataformas, Ryan Castro se ha consolidado como una de las voces más importantes de la nueva generación del urbano. Éxitos como ‘Mujeriego’, ‘Jordan’, ‘Quema’, ‘Monastery’ y ‘Ritmo de Medallo’ lo han llevado a los escenarios más importantes de Latinoamérica y el mundo, destacando por su estilo auténtico, letras directas y conexión con el público.

Entradas para Ryan Castro en Lima 2026: cómo y dónde comprarlas

Las entradas para el concierto de Ryan Castro en Lima se podrán adquirir a través de Teleticket. La preventa exclusiva con tarjetas Interbank será este viernes y sábado desde las 10:00 a. m., ofreciendo beneficios especiales antes de la venta general.

El show será en Costa 21, en San Miguel, uno de los recintos más importantes de Lima para conciertos de gran formato. Este espacio ha recibido a artistas internacionales y garantiza una experiencia completa para los fanáticos del reguetón y la música urbana.

¿Cuándo será el concierto de Ryan Castro?

El concierto de Ryan Castro en Lima será el viernes 2 de mayo de 2026, como parte de su World Tour – LATAM. Este será su único show en el país, una oportunidad imperdible para los fanáticos del reguetón y la música urbana.

Además, se espera una gran afluencia de público de toda Lima y otras ciudades del país, consolidando el concierto como uno de los eventos urbanos más importantes del 2026 en la capital peruana. Los fanáticos podrán vivir de cerca la energía y el carisma del artista colombiano en un escenario diseñado para shows de alto nivel y experiencias interactivas.

