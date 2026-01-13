HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

¿Reconciliación? Samahara Lobatón y Bryan Torres son vistos juntos en iglesia tras ruptura por presunta infidelidad del salsero

Tras meses de conflicto y polémicas públicas, Samahara Lobatón y Bryan Torres reaparecen en un acto que vuelve a encender los rumores sobre su relación.

Samahara y Bryan Torres son vistos juntos en iglesia.
Samahara y Bryan Torres son vistos juntos en iglesia. | Foto composición LR / Google

La presencia de Samahara Lobatón junto a Bryan Torres ha generado revuelo en el mundo del espectáculo peruano. Las imágenes que circulan muestran a la expareja compartiendo un momento aparentemente normal en una iglesia, después de que Rodrigo González, ‘Peluchín’, revelara la existencia de un video que registraría una presunta agresión contra la hija de Melissa Klug.

El gesto de asistir juntos a un espacio de oración ha sido interpretado por algunos seguidores como un indicio de acercamiento, aunque todavía no existe confirmación oficial sobre el estado de la relación. La escena contrasta con los hechos ocurridos a fines de 2025, cuando se hizo pública la separación tras una presunta infidelidad por parte del salsero.

Melissa Klug es vista en comisaría de Monterrico tras presunta agresión de Bryan Torres contra su hija, Samahara Lobatón

¿Samahara Lobatón y Bryan Torres regresaron?

Según reportes del programa ‘Amor y Fuego’, el 6 de enero Bryan Torres ingresó al departamento de Samahara Lobatón, permaneciendo varias horas en el lugar e incluso pasando la noche allí. Las imágenes difundidas mostraron a la expareja compartiendo momentos de cercanía en el comedor del inmueble.

En un gesto que llamó la atención de los internautas, Samahara colocó su mano sobre la cabeza de Torres, acción que algunos interpretaron como un signo de reconciliación o de un vínculo aún vigente. Posteriormente, ambos fueron captados nuevamente, esta vez asistiendo a una iglesia evangélica acompañados de sus hijos, replicando la dinámica familiar que mostraban antes de los conflictos públicos.

Youna, expareja de Samahara Lobatón, sufre lesión en riñón tras intervención por cáncer en EE. UU.: 'Un dolor que no se imaginan'

Bryan Torres habría agredido a Samahara Lobatón, según 'Peluchín'

Durante la edición del lunes 12 de enero de 'Amor y Fuego', Rodrigo González y Gigi Mitri sorprendieron al revelar la existencia de unos videos en lo que Bryan Torres agrede físicamente a Samahara Lobatón dentro de su vivienda. Ambos conductores se mostraron consternados tras visualizar el material audiovisual, que presuntamente habría sido enviado por personas del entorno cercano de la hija de Melissa Klug y Abel Lobatón.

Por su parte, 'Peluchín' señaló que en el clip se observa a Bryan Torre colocando una almohada sobre Samahara Lobatón, seguido de la agresión física. "Nunca pensé ver unas imágenes de Bryan como las que acabamos de ver (…) es alguien que sabe agredir sin dejar rastro", comentó con evidente sorpresa.

