Partidos de hoy, lunes 16 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, lunes 16 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga Profesional Argentina) y Europa (LaLiga, Premier League) por las señales de canales como L1 Max, ESPN, TyC Sports o desde servicios de streaming (L1 Play, Disney Plus Premium, TyC Sports Play) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

La conferencia de prensa de Mano Menezes es uno de los eventos que más expectativa genera. El entrenador brasileño revelará su lista de convocados de la selección peruana con miras a los amitosos contra Senegal y Honduras.

Partidos de LaLiga de España HOY

Rayo Vallecano vs Levante

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus

Partidos de la Liga Profesional Argentina HOY

Aldosivi vs Huracán

Hora: 1.30 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

San Lorenzo vs Defensa y Justicia

Hora: 4.30 p. m.

Canal: TyC Sports

Racing vs Estudiantes RC

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Disney Plus.

Partidos de la Premier League HOY

Brentford vs Wolverhampton

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus

Partidos de HOY en el Brasileirao