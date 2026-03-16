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Deportes

Partidos de hoy, lunes 16 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los principales partidos en LaLiga de España y la Premier League de Inglaterra.

Programación de los partidos de hoy, lunes 16 de marzo. Foto: composición de LR/Gremio/Racing
Programación de los partidos de hoy, lunes 16 de marzo. Foto: composición de LR/Gremio/Racing

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, lunes 16 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga Profesional Argentina) y Europa (LaLiga, Premier League) por las señales de canales como L1 Max, ESPN, TyC Sports o desde servicios de streaming (L1 Play, Disney Plus Premium, TyC Sports Play) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

La conferencia de prensa de Mano Menezes es uno de los eventos que más expectativa genera. El entrenador brasileño revelará su lista de convocados de la selección peruana con miras a los amitosos contra Senegal y Honduras.

PUEDES VER: Partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026: resultados de los juegos de ida por cuartos de final

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Partidos de LaLiga de España HOY

  • Rayo Vallecano vs Levante
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus

Partidos de la Liga Profesional Argentina HOY

  • Aldosivi vs Huracán
  • Hora: 1.30 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus
  • San Lorenzo vs Defensa y Justicia
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: TyC Sports
  • Racing vs Estudiantes RC
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus.

Partidos de la Premier League HOY

  • Brentford vs Wolverhampton
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus

Partidos de HOY en el Brasileirao

  • Chapecoense vs Gremio
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: L1 Max.
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