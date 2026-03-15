'La primera vez' temporada 4: ¿cuándo sale la serie colombiana que causa furor en Netflix Latinoamérica?

Netflix confirmó la llegada de 'La primera vez' temporada 4, la entrega final de la serie colombiana en Netflix que logró posicionarse entre las producciones latinoamericanas más comentadas por su retrato generacional. La ficción, protagonizada por Francisca Estévez y Emmanuel Restrepo, concluirá su historia con un cierre que profundizará en la evolución emocional de sus personajes principales.

El anuncio marca el fin de una narrativa ambientada entre finales de la década de 1970 y los primeros años de los ochenta, periodo clave para comprender la madurez de sus protagonistas. Desde su estreno, la producción original de Caracol Televisión destacó por integrar elementos de romance, crítica social y conflictos personales, lo que consolidó su presencia en el catálogo regional de Netflix.

¿Cuándo sale la temporada 4 de 'La primera vez'?

La plataforma de streaming estableció que 'La primera vez' temporada 4 se estrenará el 18 de marzo, fecha que pondrá punto final a la historia de Camilo Granados y su círculo cercano. Esta nueva etapa situará la trama en los años ochenta, una época marcada por tensiones sociales y transformaciones culturales que influirán directamente en las decisiones de los personajes.

En este contexto, la publicación de la primera novela de Camilo se convertirá en un detonante narrativo al revelar aspectos íntimos de su entorno y generar conflictos inesperados dentro del grupo. Este acontecimiento permitirá que la serie profundice en la identidad individual y colectiva de sus protagonistas, manteniendo el enfoque realista que la caracteriza.

¿Qué pasó en 'La primera vez' temporada 3?

La tercera temporada de 'La primera vez' cerró diversas tramas que habían sido fundamentales en el desarrollo de la historia. La relación entre Camilo y Eva evolucionó hacia un vínculo sentimental definido, mientras que los padres del protagonista lograron reconciliarse tras años de distanciamiento. Paralelamente, Luisa y Arbelaez consolidaron su proyecto familiar con la llegada de su hija, en un escenario marcado por cambios emocionales significativos.

Este ciclo también evidenció la transformación de los personajes hacia una etapa de mayor responsabilidad, reflejando el tránsito de la adolescencia a la adultez. La progresiva salida del profesor Silva del entorno cercano del grupo simbolizó el cierre de una etapa formativa, anticipando los desafíos que enfrentarán en la temporada final.

'La primera vez' temporada 4: más aventuras y primeras veces

La última entrega de la serie colombiana en Netflix profundizará en la manera en que sus protagonistas afrontan un contexto social cada vez más complejo. El romance entre Eva y Camilo volverá a ocupar un lugar central, aunque en medio de incertidumbres que pondrán a prueba la estabilidad de su relación y los lazos que los han mantenido unidos desde sus años escolares.

La historia explorará nuevas tensiones personales y colectivas mientras el grupo conocido como la tribu del 364 se enfrenta a decisiones trascendentales que marcarán su futuro. La narrativa conservará su combinación de drama, nostalgia y crítica social, elementos que han permitido que 'La primera vez' conecte con el público latinoamericano y consolide su relevancia dentro del catálogo de Netflix.