Walter Ramírez, conocido artísticamente como 'Cachito', se pronunció sobre su futuro profesional en la comedia televisiva y confirmó que formará parte del nuevo elenco de Jorge Benavides en Panamericana Televisión, tras su salida del espacio sabatino que integró durante varios años en ATV.

El actor cómico reveló que 'JB' ya le adelantó algunos detalles del nuevo proyecto que se emitirá este año en ‘La esquina de la televisión’ y que, tras escuchar la propuesta, decidió continuar a su lado. Además, destacó que la relación entre los integrantes del elenco se mantiene sólida y cercana, “como una familia”.

'Cachito' Ramírez se va junto a Jorge Benavides

'Cachito' explicó que, luego de más de dos décadas trabajando junto a Jorge Benavides, optó por acompañarlo en esta nueva etapa en Panamericana Televisión. “Me comentó lo nuevo que tiene para este año y, lógico, voy a acompañarlo. Este año cumplo 22 años trabajando junto a él y somos como una familia, porque se trabaja en armonía y entre todos nos apoyamos”, señaló el actor cómico.

Asimismo, aseguró que el nuevo programa representa un desafío profesional: “Este es un nuevo reto, como todos los que hemos tenido en el camino, y sé que nos irá bien. No puedo dar más detalles, pero les aseguro que se van a seguir divirtiendo”, añadió.

Jorge Benavides confirma su llegada a Panamericana Televisión

Durante la preventa de Panamericana Televisión, Jorge Benavides protagonizó uno de los momentos más comentados del evento. Al ritmo de la clásica introducción de su primer programa propio, 'JB, el imitador', el comediante fue presentado por Christian Rivero, marcando así su retorno a ‘La esquina de la televisión’ luego de 35 años.

Visiblemente emocionado, Benavides subió al escenario y recordó sus inicios en el canal junto a Augusto Ferrando. “Estoy feliz de regresar a Panamericana Televisión. Fue aquí, en un concurso de imitadores, donde gané en ‘Trampolín a la Fama’ en el año 84. A Augusto Ferrando le encantó cuando me vio. Yo tenía 18 años y 40 kilos menos”, bromeó. “Entonces, se puede decir que aquí me inicié realmente”, enfatizó.