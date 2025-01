La vocalista de Corazón Serrano, Susana Alvarado, fue invitada junto al popular grupo de cumbia a la emisora de radio ‘Nueva Q’ para promocionar sus próximos conciertos. Durante su visita, se reencontró con el presentador y exfutbolista Paco Bazán, recordado por un romántico momento meses atrás, cuando la cantante admitió sentirse “intimidada” por él en pleno programa de radio.

En esta ocasión, la artista de 27 años sorprendió a Paco con un atrevido pedido en vivo, lo que provocó risas entre sus compañeras y el conductor del show, Edwin Sierra. Este encuentro tuvo lugar en un contexto marcado por la reciente decisión del amigo de Magaly Medina de dejar el celibato (castidad) tras dos años.

¿Qué le dijo Susana Alvarado de Corazón Serrano a Paco Bazán?

La agrupación Corazón Serrano se presentó en Radio Nueva Q para promocionar sus próximos conciertos. Durante el evento, sorprendió la aparición de Paco Bazán, quien premió a Susana Alvarado como la ‘chica Q de la cumbia 2024’. En un momento de la celebración, la conocida ‘Morena de oro’ aprovechó la ocasión para hacer un atrevido pedido al conductor de ATV. "Quiero hacer un pedido, que vayas de negro, por favor. Todo, con un lacito rojo esta vez. Todo, todo de negro como si fueras a un entierro", expresó, dejando a Bazán sin palabras y lo que generó las risas de sus compañeras de grupo.

Inmediatamente, Edwin Sierra intervino con un jocoso comentario hacia Paco: “Tú, como buen enterrador, te sacrificarás en nombre del pueblo peruano”, le dijo, mientras el exarquero no apartaba su mirada de la cantante.

En cuanto al video del reencuentro entre Susana Alvarado y Paco Bazán, los usuarios rápidamente comenzaron a compartir sus opiniones en los comentarios. "Su cara de inocencia de susana, no sabe lo dijo", "Susana más pícara", "Susanita es bien inocente", "Ni ella lo entendió...", "Yo creo que ni ella supo lo que dijo", "Se nota su inocencia, pero también parece que se le escapó, sin querer queriendo", "Se quedó frío Paco con la última frase", "Se nota que lo dijo inocentemente", fueron algunos de los cientos de comentarios.

¿Quién es Susana Alvarado, cantante de Corazón Serrano?

Susana Alvarado es conocida por éxitos como ‘Nos critican’ y ‘No eres único’. Antes de unirse a Corazón Serrano formó parte de la orquesta Deleites Andinos, lo que le permitió ganar fama, especialmente en el norte del país. En una entrevista, reveló que su ingreso a Corazón Serrano fue casi por casualidad, ya que originalmente su casting era para El Encanto de Corazón.

“Me llamaron para El Encanto de Corazón y, en el estudio, me probaron con la canción ‘No eres único’... Empecé a cantar y dentro de mí pensé ‘la jo***’, pero cuando estaba yendo a casa, don Lorenzo (Guerrero Neira) me llamó para decirme que Irma estaba embarazada, que necesitaban una chica para Corazón Serrano, y que me quería probar, pero yo no lo veía como un hecho”, reveló. “No le conté a mi familia hasta que recién ingresé al grupo”, contó Susana, quien fue presentada como parte del grupo de cumbia el 17 de noviembre de 2015.