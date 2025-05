Patricio Suárez-Vértiz confiesa que envidiaba a su hermano Pedro: "Nunca lo sentí hermano mayor"

“Envidiar a un genio como mi hermano era algo comprensible”, respondió Patricio Suárez Vértiz cuando le preguntaron si sentía envidia de la fama de su hermano Pedro Suárez Vértiz, quien alcanzó mucha más fama que él como músico luego de desligarse del mítico grupo 'Arena Hash'.

“No envidiar a Pedro es como no estar en este mundo. Es sano envidiar a alguien que se merece un lugar grande, como mi hermano. Pero no era por la fama. Yo era feliz viendo a mi hermano feliz”, contó Patricio de manera tranquila.

“Lo que yo le envidiaba a Pedro era su calidad como compositor, su capacidad para captar todo. Por eso dejaba que él se encargara de todo. Yo era el bajista, él el compositor. Si me hubiera propuesto componer juntos, lo habría hecho encantado, pero nunca se dio. Y bueno, si algo funciona, no se toca. Yo quería componer canciones, pero eso sí se lo envidié”, relató el artista en ‘El valor de la verdad.

“Los peruanos somos envidiosos”

“Los peruanos somos envidiosos, somos jodidos, chismosos, morbosos... pero tenemos una comida de la ptm”, dijo Patricio Suárez Vértiz sin filtro, al referirse a cómo el morbo y el chisme suelen acaparar la atención del público. “Nos gusta el morbo, lo que da rating. Si mi vida fuera aburrida, a la tercera pregunta ya habrían cerrado el programa”, agregó entre risas.

Además, recordó una anécdota con su hermano Pedro que terminó en lágrimas. Contó que una vez tomó uno de los sacos favoritos de Pedro y eso lo hizo reaccionar de forma inesperada. “Me dice: ‘¿Cómo te lo vas a llevar?’ Yo estaba todo movido, y me samaqueó. Pero resulta que en el saco había un pedazo de torta, y se puso a llorar. Mi mamá después me contó que lloró porque se sintió culpable, pensó que yo lo había traído para comer y, aun así, me había samaqueado”, relató con nostalgia.