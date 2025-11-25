HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Fallece Gabriela Michel, madre de Aislinn y exesposa de Eugenio Derbez: su hija le dedica un mensaje de despedida

Aislinn Derbez confirmó la muerte de su madre en redes sociales, pidiendo respeto para su duelo. Asimismo, agradeció el apoyo y solicitó privacidad para procesar la noticia con sus familiares.

La actriz de doblaje deja una importante trayectoria en cine y televisión. Foto: Composición LR
La actriz de doblaje deja una importante trayectoria en cine y televisión. Foto: Composición LR

El fallecimiento de Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez, generó conmoción en el medio artístico mexicano. La intérprete perdió la vida la mañana del lunes 24 de noviembre a causa de un infarto, según se conoció en medios y redes sociales.

Tras horas de conocerse la noticia, su hija, la actriz Aislinn Derbez, se pronunció para confirmar el deceso y compartir un mensaje en el que pidió respeto para vivir su duelo.

Aislinn Derbez se pronuncia tras la muerte de su madre

Aislinn Derbez utilizó su cuenta de Instagram para publicar una historia en la que compartió un comunicado breve sobre la partida de Gabriela Michel. En su post, agradeció las muestras de cariño recibidas y detalle que su madre falleció a causa de un infarto. Asimismo, expresó la necesidad de procesar la pérdida en paz y junto a su familia.

“Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado”, se lee en el mensaje.

Comunicado de Aislinn Derbez. Captura: Instagram

Comunicado de Aislinn Derbez. Captura: Instagram

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la noticia?

El mismo día en que se conoció el fallecimiento de Michel, Eugenio Derbez se encontraba participando en actividades relacionadas con los Emmys. Durante una transmisión en vivo que realizó para saludar a sus seguidores, recibió numerosos comentarios y preguntas sobre lo ocurrido; sin embargo, el actor prefirió no declarar al respecto y, hasta el momento, no ha emitido ningún pronunciamiento sobre la partida de su exesposa.

Gabriela Michel y Eugenio se conocieron a finales de los años 70 y, tras varios años de relación, se casaron en 1986. Ese mismo año nació Aislinn Derbez. Poco después, en 1987, la pareja decidió separarse. A pesar del tiempo, ambos continuaron vinculados por su hija.

