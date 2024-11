El conflicto mediático entre las figuras públicas Lesly Castillo y Génesis Tapia sigue en aumento, luego de que la influencer acusara a la también abogada de deberle dinero y de haber mentido en reiteradas ocasiones sobre su situación económica. La reciente disputa ha alcanzado a los medios de comunicación, especialmente tras las declaraciones exclusivas de Castillo para Instarándula, donde detalló los pormenores de la supuesta deuda y los conflictos pasados entre ambas.

Lesly Castillo acusa a Génesis Tapia de deberle dinero

Lesly Castillo reveló que Génesis Tapia le debe una suma de 3,000 soles, de los cuales solo recibió dos pagos parciales de 200 soles cada uno. “Tres mil soles me debía, me pidió prestado. Me abonó una partecita, 200 soles, otros 200 soles, y nunca pagó”, explicó. La exmodelo fue directa al señalar que, a su parecer, la bailarina pelirroja ha mantenido un patrón de mentiras a lo largo de los años. “¿Qué puedo esperar de Génesis Tapia? Si ha sido una persona que todo el tiempo ha mentido... No puedes ser mentirosa de vieja”, declaró.

Lesly Castillo también aprovechó para aclarar que nunca vivió con Génesis Tapia y que las pocas visitas que realizó a su casa fueron solo con motivos sociales. “Toda la gente que me conoce, reporteros, amigos de la farándula, saben que siempre he vivido yo sola. Una cosa es que haya ido a su departamento... unas horas. La última vez que dije que ella me debía dinero, ella salió a hablar que me había dado de comer. ¿Cuándo miércoles me ha dado de comer esa mujer?”, cuestionó Castillo.

