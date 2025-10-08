HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Madre e hija mueren durante incendio en Surco
Madre e hija mueren durante incendio en Surco     Madre e hija mueren durante incendio en Surco     Madre e hija mueren durante incendio en Surco     
Espectáculos

Gene Simmons, estrella del grupo Kiss, es hospitalizado de emergencia tras chocar contra un auto

El legendario rockero cofundador de Kiss, Gene Simmons, sufrió fuerte accidente automovilístico a los 76 años en los Estados Unidos.

Gene Simmons es considerado uno de los integrantes más famosos de Kiss. Foto: Fox News
Gene Simmons es considerado uno de los integrantes más famosos de Kiss. Foto: Fox News

El famoso rockero Gene Simmons, bajista y cofundador de la emblemática banda Kiss, fue ingresado en un hospital el martes 7 de octubre en Malibú, Estados Unidos, tras desmayarse al volante y colisionar con un vehículo estacionado en la Pacific Coast Highway, según reportó NBC4 Los Ángeles.

El artista de 76 años habría perdido el conocimiento mientras conducía por esta famosa ruta costera, lo que llevó a su camioneta a cruzar varios carriles antes de chocar con otro automóvil. Según el informe, Simmons fue trasladado a un centro médico local para recibir atención, y su esposa, Shannon Tweed, de 68 años, confirmó que el músico ya se encuentra en proceso de recuperación en su hogar.

TE RECOMENDAMOS

MEDICINA CHINA: SECRETOS ANCESTRALES PARA SANAR CON DAVID RODRÍGUEZ Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Gene Simmons de Kiss reveló qué piensa del pokémon que crearon inspirado en él

lr.pe

Gene Simmons, de Kiss sufre accidente automovilístico

Un representante de la oficina del sheriff de Lost Hills confirmó a la revista People que se registró un incidente similar poco antes de la 1 p. m. en la cuadra 25000 de la Pacific Coast Highway. Aunque el conductor no ha sido identificado oficialmente, la información coincide con el reporte de Gene Simmons.

El Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles se encargó de llevar al afectado al hospital tras el accidente. Hasta el momento, ni Shannon Tweed ni los representantes del músico han ofrecido declaraciones adicionales sobre el suceso.

PUEDES VER: Los ‘Kiss Ki Diski’ invitan a Paul Stanley y Gene Simmons al carnaval de Cajamarca 2024

lr.pe

Grave accidente ocurre a poco del regreso de Kiss

El incidente ocurrió poco antes de la reunión de Kiss, programada para noviembre en Las Vegas, donde la icónica banda se reunirá nuevamente tras su retiro de las giras en 2023. Este evento, denominado Kiss Army Storms Vegas, conmemora los 50 años de trayectoria del grupo y contará con presentaciones especiales, sesiones de preguntas y respuestas, así como un panel con su mánager, Doc McGhee.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Además, se espera la participación de invitados como el exmiembro Bruce Kulick. La celebración se desarrollará del 14 al 16 de noviembre e incluirá actividades interactivas, como karaoke Kiss, concursos de imitadores y trivias dedicadas a la banda.

Notas relacionadas
Los ‘Kiss Ki Diski’ invitan a Paul Stanley y Gene Simmons al carnaval de Cajamarca 2024

Los ‘Kiss Ki Diski’ invitan a Paul Stanley y Gene Simmons al carnaval de Cajamarca 2024

LEER MÁS
Gene Simmons, vocalista de Kiss, ‘bañó’ a Celia Lora en pleno concierto

Gene Simmons, vocalista de Kiss, ‘bañó’ a Celia Lora en pleno concierto

LEER MÁS
Gene Simmons de Kiss reveló qué piensa del pokémon que crearon inspirado en él

Gene Simmons de Kiss reveló qué piensa del pokémon que crearon inspirado en él

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Karen Schwarz sorprende al confesar que se siente mal y cree estar embarazada de Ezio Oliva: “Se viene el tercero”

Karen Schwarz sorprende al confesar que se siente mal y cree estar embarazada de Ezio Oliva: “Se viene el tercero”

LEER MÁS
Edison Flores es captado con Antonella Martorell: ¿quién es la joven que fue ampayada ingresando en la noche al departamento de 'Orejitas'?

Edison Flores es captado con Antonella Martorell: ¿quién es la joven que fue ampayada ingresando en la noche al departamento de 'Orejitas'?

LEER MÁS
Gustavo Salcedo confiesa que contrató a 7 personas para espiar a Maju Mantilla: "Siguiéndola todo el tiempo"

Gustavo Salcedo confiesa que contrató a 7 personas para espiar a Maju Mantilla: "Siguiéndola todo el tiempo"

LEER MÁS
Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se lucen cariñosos en hotel de San Isidro y estarían compartiendo la misma habitación, según Instarándula

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se lucen cariñosos en hotel de San Isidro y estarían compartiendo la misma habitación, según Instarándula

LEER MÁS
Eliminan a Jim Morrison de 'Yo soy' 2025 en la recta final: jurados y usuarios en shock tras inesperada despedida

Eliminan a Jim Morrison de 'Yo soy' 2025 en la recta final: jurados y usuarios en shock tras inesperada despedida

LEER MÁS
Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Espectáculos

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Magaly Medina es insultada en plena transmisión por streamer Neutro: “Le encanta el chisme”

Abogado de Gustavo Salcedo justificó las agresiones del empresario hacia exproductor de Maju Mantilla: “Se tiene que comprender”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025