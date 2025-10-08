Gene Simmons, estrella del grupo Kiss, es hospitalizado de emergencia tras chocar contra un auto

Gene Simmons es considerado uno de los integrantes más famosos de Kiss. Foto: Fox News

El famoso rockero Gene Simmons, bajista y cofundador de la emblemática banda Kiss, fue ingresado en un hospital el martes 7 de octubre en Malibú, Estados Unidos, tras desmayarse al volante y colisionar con un vehículo estacionado en la Pacific Coast Highway, según reportó NBC4 Los Ángeles.

El artista de 76 años habría perdido el conocimiento mientras conducía por esta famosa ruta costera, lo que llevó a su camioneta a cruzar varios carriles antes de chocar con otro automóvil. Según el informe, Simmons fue trasladado a un centro médico local para recibir atención, y su esposa, Shannon Tweed, de 68 años, confirmó que el músico ya se encuentra en proceso de recuperación en su hogar.

Gene Simmons, de Kiss sufre accidente automovilístico

Un representante de la oficina del sheriff de Lost Hills confirmó a la revista People que se registró un incidente similar poco antes de la 1 p. m. en la cuadra 25000 de la Pacific Coast Highway. Aunque el conductor no ha sido identificado oficialmente, la información coincide con el reporte de Gene Simmons.

El Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles se encargó de llevar al afectado al hospital tras el accidente. Hasta el momento, ni Shannon Tweed ni los representantes del músico han ofrecido declaraciones adicionales sobre el suceso.

Grave accidente ocurre a poco del regreso de Kiss

El incidente ocurrió poco antes de la reunión de Kiss, programada para noviembre en Las Vegas, donde la icónica banda se reunirá nuevamente tras su retiro de las giras en 2023. Este evento, denominado Kiss Army Storms Vegas, conmemora los 50 años de trayectoria del grupo y contará con presentaciones especiales, sesiones de preguntas y respuestas, así como un panel con su mánager, Doc McGhee.

Además, se espera la participación de invitados como el exmiembro Bruce Kulick. La celebración se desarrollará del 14 al 16 de noviembre e incluirá actividades interactivas, como karaoke Kiss, concursos de imitadores y trivias dedicadas a la banda.