El actor mexicano Carlos Arau, recordado por sus participaciones en las famosas series La rosa de Guadalupe y La familia P. Luche, falleció a los 54 años. | Foto: Composición LR/ Netflix/ Difusión

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó el lunes 29 de septiembre el fallecimiento del actor, director y guionista y productor mexicano Carlos Arau, a los 54 años. El artista, con más de tres décadas de trayectoria en cine y televisión, fue recordado por su participación en producciones como La Rosa de Guadalupe, Vecinos y La familia P. Luche. La institución no precisó la causa del deceso, ocurrido el sábado 27.

A través de un comunicado en redes sociales, la ANDI expresó sus condolencias a familiares y amigos del intérprete. "La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Carlos Arau. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!", señaló la organización.

Colegas de Carlos Arau se despidieron del actor mexicano

La noticia generó reacciones inmediatas en el medio artístico. Eduardo España fue uno de los primeros en pronunciarse, enviando un mensaje de solidaridad a la familia del actor. En tanto, su sobrina, Tihui Arau anunció que el velatorio se llevaría a cabo en la funeraria J. García López, en la ciudad de México, donde colegas y seres queridos se dieron cita para despedirlo.

El mensaje de la Asosiación de Intérpretes de México tras el fallecimiento de Carlos Arau. Foto: Instagram de Asociación Nacional de Intérpretes de México

Otras figuras del espectáculo, entre ellas Maribel Guardia, Horacio Castelo, Roberto Tello, Cuauhtli Jiménez y Gerardo Murguía, se unieron a las muestras de pesar. El actor Aleks Vázquez también lo recordó con un mensaje especial, al describirlo como "el verdadero rey de los comerciales", resaltando no solo su talento, sino también su calidad humana y compañerismo en los proyectos que compartieron.