HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Fallece el actor mexicano Carlos Arau, conocido por sus papeles en Familia P. Luche, Vecinos y La Rosa de Guadalupe, a los 54 años

Carlos Arau, reconocido por su participación en producciones como La Rosa de Guadalupe y Vecinos, falleció el 27 de septiembre a los 54 años. Colegas del actor mexicano expresaron sus condolencias a familiares y su pesar.

El actor mexicano Carlos Arau, recordado por sus participaciones en las famosas series La rosa de Guadalupe y La familia P. Luche, falleció a los 54 años.
El actor mexicano Carlos Arau, recordado por sus participaciones en las famosas series La rosa de Guadalupe y La familia P. Luche, falleció a los 54 años. | Foto: Composición LR/ Netflix/ Difusión

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó el lunes 29 de septiembre el fallecimiento del actor, director y guionista y productor mexicano Carlos Arau, a los 54 años. El artista, con más de tres décadas de trayectoria en cine y televisión, fue recordado por su participación en producciones como La Rosa de Guadalupe, Vecinos y La familia P. Luche. La institución no precisó la causa del deceso, ocurrido el sábado 27.

A través de un comunicado en redes sociales, la ANDI expresó sus condolencias a familiares y amigos del intérprete. "La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Carlos Arau. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!", señaló la organización.

TE RECOMENDAMOS

🔮 Descubre QUIÉN FUISTE en OTRA VIDA con CARMEN BRICEÑO y JHAN SANDOVAL | AstroMood

PUEDES VER: Muere Juan Carlos Ramírez, famoso actor de 'Rosario Tijeras' y 'La rosa de Guadalupe', a los 38 años

lr.pe

Colegas de Carlos Arau se despidieron del actor mexicano

La noticia generó reacciones inmediatas en el medio artístico. Eduardo España fue uno de los primeros en pronunciarse, enviando un mensaje de solidaridad a la familia del actor. En tanto, su sobrina, Tihui Arau anunció que el velatorio se llevaría a cabo en la funeraria J. García López, en la ciudad de México, donde colegas y seres queridos se dieron cita para despedirlo.

El mensaje de la Asosiación de Intérpretes de México tras el fallecimiento de Carlos Arau. Foto: Instagram de Asociación Nacional de Intérpretes de México

El mensaje de la Asosiación de Intérpretes de México tras el fallecimiento de Carlos Arau. Foto: Instagram de Asociación Nacional de Intérpretes de México

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Otras figuras del espectáculo, entre ellas Maribel Guardia, Horacio Castelo, Roberto Tello, Cuauhtli Jiménez y Gerardo Murguía, se unieron a las muestras de pesar. El actor Aleks Vázquez también lo recordó con un mensaje especial, al describirlo como "el verdadero rey de los comerciales", resaltando no solo su talento, sino también su calidad humana y compañerismo en los proyectos que compartieron.

Notas relacionadas
Filtran cómo se graba la escena del aire de 'La rosa de Guadalupe': "Se aguantan la risa"

Filtran cómo se graba la escena del aire de 'La rosa de Guadalupe': "Se aguantan la risa"

LEER MÁS
Muere Iliana de la Garza, popular actriz de 'La rosa de Guadalupe', tras un fatídico paro cardiorrespiratorio

Muere Iliana de la Garza, popular actriz de 'La rosa de Guadalupe', tras un fatídico paro cardiorrespiratorio

LEER MÁS
El capítulo de La Rosa de Guadalupe inspirado en Ángela Aguilar y Christian Nodal que NO te hará "fan de su relación"

El capítulo de La Rosa de Guadalupe inspirado en Ángela Aguilar y Christian Nodal que NO te hará "fan de su relación"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Maju Mantilla confiesa su angustia tras violenta agresión de Gustavo Salcedo a productor Christian Rodríguez: "Me da muchísima pena"

Maju Mantilla confiesa su angustia tras violenta agresión de Gustavo Salcedo a productor Christian Rodríguez: "Me da muchísima pena"

LEER MÁS
Ana Siucho sorprende a sus seguidores por cerrar sus redes sociales tras confesión de la madre de Edison Flores en la que confirmó que no veía a sus nietas

Ana Siucho sorprende a sus seguidores por cerrar sus redes sociales tras confesión de la madre de Edison Flores en la que confirmó que no veía a sus nietas

LEER MÁS
Amigo íntimo de Milett Figueroa comete infidencia y revela problemas entre la modelo y Marcelo Tinelli: "Siempre se pelean"

Amigo íntimo de Milett Figueroa comete infidencia y revela problemas entre la modelo y Marcelo Tinelli: "Siempre se pelean"

LEER MÁS
Marcelo Tinelli se retracta y confiesa que su relación con Milett Figueroa no se ha terminado: "Estoy de novio"

Marcelo Tinelli se retracta y confiesa que su relación con Milett Figueroa no se ha terminado: "Estoy de novio"

LEER MÁS
Gabriel Calvo lanza fuerte acusación contra Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla: "Sabes a qué me refiero"

Gabriel Calvo lanza fuerte acusación contra Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla: "Sabes a qué me refiero"

LEER MÁS
Eva Ayllón hace llorar a Rebeca Escribens en vivo en 'América espectáculos' con emotiva sorpresa en su aniversario: "Lo mucho que te quiero"

Eva Ayllón hace llorar a Rebeca Escribens en vivo en 'América espectáculos' con emotiva sorpresa en su aniversario: "Lo mucho que te quiero"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Etiopía: al menos 36 muertos y más de 200 heridos por derrumbe de andamio improvisado en iglesia

Embajada de EE. UU. anuncia interrupciones de servicios que afectarían emisión de visas: ¿continuarán los trámites en Perú?

Reimond Manco se rectifica tras polémicas declaraciones contra Alianza Lima: "No tengo pruebas que paguen viajes a influencers"

Espectáculos

Ángel Calvo, creador de Nicolasa, es denunciado por agresión por su pareja pese a tener medidas de protección

Marcelo Tinelli se retracta y confiesa que su relación con Milett Figueroa no se ha terminado: "Estoy de novio"

Ana Siucho sorprende a sus seguidores por cerrar sus redes sociales tras confesión de la madre de Edison Flores en la que confirmó que no veía a sus nietas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Nueva derrota para López Aliaga: Juez de EE. UU. le niega a MML buscar pruebas contra la empresa de Rutas de Lima

Congresistas esperan que Juan Santiváñez renuncie y dilatan moción de censura en su contra

Alcalde de Pataz continúa “marcha de sacrificio”: va de La Libertad a Lima a pie para protestar contra Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota