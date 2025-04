Filtran cómo se graba la escena del aire de 'La rosa de Guadalupe': "Se aguantan la risa"

El aire que caracteriza cada final de 'La rosa de Guadalupe' es uno de los elementos más esperados por sus seguidores. Este fenómeno, que aparece como un milagro que resuelve los conflictos de los personajes, fue una marca registrada de la serie desde su emisión en 2008. Sin embargo, lo que muchos pensaban que era producido por un ventilador, resulta ser algo mucho más curioso y sencillo.

El secreto detrás de este particular "airecito" fue recientemente revelado por la actriz Kelchie Arizmendi en un video de TikTok. La grabación mostró cómo el efecto especial se logra, desmentido así un mito que circuló durante años.

El icónico aire de La rosa de Guadalupe: ¿cómo se logra este efecto?

Uno de los momentos más recordados de 'La rosa de Guadalupe' es, sin duda, el aire que sopla en los rostros de los personajes, señalando que el milagro de la Virgen de Guadalupe ocurrió y el problema principal fue resuelto. En la grabación, Kelchie Arizmendi muestra cómo, en lugar de un ventilador profesional, el equipo de producción utiliza una secadora de cabello para dirigir el aire hacia los rostros de los actores durante las escenas clave. Esta revelación dejó a muchos sorprendidos, ya que, al ser un dispositivo tan común, nunca se imaginó que fuera la herramienta utilizada para crear ese efecto tan emblemático.

En el video compartido en redes sociales, Arizmendi muestra el momento exacto de la grabación: el artefacto (una secadora de cabello) está cuidadosamente orientado hacia los actores mientras recitan sus líneas. A pesar de la cercanía del dispositivo, los actores logran mantener una expresión seria y concentrada.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al descubrir el secreto?

El video de Kelchie Arizmendi no solo desveló el misterio de la producción de 'La rosa de Guadalupe', sino que también generó una ola de reacciones en las redes sociales, especialmente en TikTok. Los seguidores de la serie no tardaron en comentar sorprendidos por la revelación. "Pensé que era un ventilador", escribieron algunos usuarios, mientras que otros expresaron su asombro con frases como "¡Nunca me imaginé que era una secadora de cabello!".

El hallazgo también despertó una gran cantidad de reacciones divertidas. Muchos usuarios se mostraron fascinados por la capacidad de los actores para mantener la seriedad en esas escenas. "No puedo creer que aguanten la risa mientras les soplan aire en la cara", “Puedo morir en paz”, “Yo no podría, me daría mucha risa”, describieron cibernautas.