Cuarta fecha en Perú: Shakira y su regreso a Latinoamérica

Con su regreso a Latinoamérica, Shakira sigue agotando las entradas de cada concierto. En Lima, acaba de anunciar una nueva fecha para noviembre. “La superestrella latina más grande del mundo, anuncia su cuarta fecha en Perú”, difundió ayer por la mañana la empresa que trae a la cantante.

La colombiana que, inicialmente, programó sus conciertos este año para continuar el tour ‘Las mujeres ya no lloran’ con la comunidad latina, terminó su gira mundial convertida en una de las artistas con mayor recaudación.

El tour mundial empezó en 2024 y, a pesar de los tropiezos (tuvo que reprogramar conciertos para cuidar su salud y, en otros casos, por fallas estructurales en el escenario o problemas logísticos), en marzo se ubicó en la cima con la cifra de 70,6 millones de dólares.

Al parecer, las expectativas de ella y su equipo se duplicaron al tener nuevas fechas y presentarse ante un público como el de México, que hizo que la barranquillera vendiera 396.000 boletos para sus siete fechas en el Estadio GNP Seguros.

Sin embargo, hace un mes tuvo que cancelar otro concierto en Estados Unidos cuando encabezaba el concierto inaugural del World Pride. “Debido a circunstancias ajenas a mi voluntad, me entristece y me duele no poder estar con ustedes mañana en Washington D.C.”, escribió sobre su show de inicios de junio. “Espero poder regresar tan pronto pueda. Mientras tanto, sepan que estoy eternamente agradecida por su apoyo incondicional”.

Shakira se presentará el 18 de noviembre en el Estadio Nacional.

Y es verdad que la colombiana tiene una legión incondicional de seguidores. Mañana cantará en Texas por la reprogramación de su presentación del 13 de junio. “Lo prometido es deuda. Estaré en San Antonio este 5 de julio para cumplirle a mi manada como se merece”.

Como se sabe, la primera fecha de la barranquillera en Perú se reprogramó para el 15 de noviembre de este año. Tras ser dada de alta, en febrero, logró cumplir con la segunda fecha, el 17 de febrero de este año.

Luego de la reprogramación, confirmó una tercera fecha. Es decir, finalmente, cantará con estadio lleno el 15 y 16 en el Nacional, y hoy ponen a la venta los boletos para el 18 de noviembre.

Sanción por vulnerar confidencialidad médica

Cuando Shakira comunicó que estaba hospitalizada y se hablaba de la posible cancelación de sus conciertos de febrero en Lima, se reveló su diagnóstico, algo que pasó a ser noticia internacional, al igual que ahora que se acaba de conocer la sanción para una clínica local.

SUSALUD informó que la filtración de información de los pacientes es una falta grave y multó por más de 600 mil soles a la clínica que presentará una impugnación. “Toda persona tiene derecho a ser atendida con pleno respeto de su dignidad e intimidad. La protección de datos incluye información sobre diagnóstico, tratamiento y condición médica del paciente, la cual no puede ser revelada sin su consentimiento previo, el de su familiar responsable o representante legal”.