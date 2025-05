Fito Páez: "Si creen que son artistas solo porque están en los primeros puestos, algo anda mal"

Fito Páez está recorriendo las aulas antes del lanzamiento de su ensayo en el que cuestiona la industria actual. Estuvo en Berklee en Boston y hace unos días visitó la Universidad Católica Argentina, donde les dejó varios mensajes a los alumnos que lo escucharon por más de una hora: “Si te autopercibes artista solo porque estás en los primeros puestos de Billboard y de Spotify, algo anda mal”, dijo el argentino.

En una clase maestra en la que, según Rolling Stone, nadie miraba su celular, el cantante compartió un manual titulado ‘Manual para los jóvenes de hoy’. En sus recomendaciones, le pidió “escuchar en silencio músicas que desconozcas por el lapso de una hora, apagando cualquier artefacto de distracción” y “cantar en la ducha canciones de Charly García, de los Beatles, Joni Mitchell, tangos, sambas, boleros o ‘Va, Pensiero’, de Giuseppe Verdi”.

Pero también les envió un mensaje a los políticos. “A los Estados, preparar maestros de música capacitados para enseñar el lenguaje musical: formarán personas más aptas para amar y vincularse”.

La voz de Al lado del camino escribe un ensayo desde fines del 2022; se trata de un texto llamado La música en tiempos de demencia masiva. “En algún momento pensé en escribir un ensayo sin bordes sobre la música y sus inmediaciones en el siglo XXI. Todo lo que está sucediendo en este terreno es altamente estimulante para pensar y poner en palabras algunos puntos de vista que no leo ni escucho ningún lado”, señaló.

Páez acaba de lanzar el disco Novela un proyecto que empezó en 1988 y es crítico con el consumo excesivo de música. El primer adelanto del álbum lo presentó en enero, con Cuando el circo llega al pueblo. “En un mundo que solo está ocupado en anular la imaginación, instalar el gen de la domesticación y envenenar las vitaminas de la rebeldía, este es mi nuevo mensaje en una botella”, decía como introducción a su disco.

Por la parte que presentó en las aulas, el ensayo ha sido definido como “estético” y “crítico” porque cuestiona la revolución tecnológica. Páez interroga: “¿Se les fue todo de la mano a los muchachos de Silicon Valley o todo forma parte de un plan?”. Rolling Stone señala que el cantante habló de una “dictadura subliminal” aplicada desde el teléfono celular “como un anestésico global”.

“Yo no digo que hay cosas que se puedan y cosas que no. Digo que no puedes encerrarme en tu pequeño mundo e intentar hacerme creer que eres algo. Que eres músico, por ejemplo. Si te digo de sentarte al piano, sales corriendo. Si te digo que estudies, me dices que no tienes tiempo”, señala Páez antes de hablar de las plataformas musicales y sus listas.

Sugiere, además, hagan música como antes, es decir, que formen una banda. “Dúo, trío, cuarteto y experimentar el trabajo grupal no menos de cuatro horas por día. Si no tienes una sala de ensayo, copar alguna casa o departamento: siempre algún vecino se quejó a través de los tiempos. No importa. Siempre hay alguien quejándose, a veces con razón, sobre todo cuando dañan oídos”.