Espectáculos

'Que Dios nos coja confesados', la imperdible comedia con Laly Goyzueta y Carlos Bañuelos disponible ya en teatro

Carlos Bañuelos, el recordado 'Gato' de 'Carmín', vuelve a la actuación y dirección con 'Que Dios nos coja confesados'. Esta comedia ya causó furor en España y ahora conquista al público limeño.

La obra 'Que Dios nos coja confesados' tiene funciones programadas los lunes y fines de semana.
La obra 'Que Dios nos coja confesados' tiene funciones programadas los lunes y fines de semana. | Foto: Happy Producciones

El teatro limeño sumó una nueva propuesta a su cartelera con el estreno de 'Que Dios nos coja confesados', una obra que mezcla el suspenso con el humor negro en una historia de artimañas, robos y apariencias que engañan. La puesta en escena, que incluye a actores como Laly Goyzueta y Carlos Bañuelos, se presenta desde el 15 de agosto en el Centro Cultural Ricardo Palma, ubicado en Miraflores.

La producción está a cargo de Happy Cat Producciones y marca el regreso de Carlos Bañuelos al teatro nacional. El actor, recordado por su papel de 'Gato' en la serie 'Carmín', asume también la dirección de esta obra que ya ha tenido éxito en España. El montaje promete una experiencia ágil, con giros inesperados y situaciones absurdas que desafían la lógica.

¿De qué trata 'Que Dios nos coja confesados'?: robos, sospechas y un elenco de primer nivel

La historia de 'Que Dios nos coja confesados' gira en torno al sacerdote Julián, interpretado por Carlos Bañuelos, quien visita a la marquesa Pilar (Laly Goyzueta), propietaria de un valioso cuadro del siglo XVII. La trama se complica cuando el inspector (Pedro Olórtegui) asegura que robar la pieza es imposible, pero el sacerdote sospecha que el gasfitero Floren (Hugo Salazar) tiene otros planes. El conflicto se desarrolla entre sospechas, torpezas y estrategias que desdibujan los límites entre víctimas y culpables.

El elenco reúne a figuras reconocidas de la actuación nacional. Laly Goyzueta encarna a la marquesa con elegancia y carácter, mientras que Hugo Salazar aporta el toque cómico como el gasfitero improvisado. Pedro Olórtegui completa el reparto como el inspector que subestima la astucia de los demás. La obra se presenta como una comedia de ritmo acelerado, con diálogos punzantes y situaciones que rozan lo absurdo.

Fechas, entradas y puntos de venta para ver 'Que Dios nos coja confesados'

'Que Dios nos coja confesados' se estrenó el 15 de agosto y tiene funciones confirmadas los jueves, viernes, sábados y lunes a las 8.00 p. m., y los domingos a las 7.00 p. m. Todas las presentaciones se realizarán en el auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma, en el corazón de Miraflores.

Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma Joinnus. Los precios varían de acuerdo con la web de Joinnus, con tarifas especiales para estudiantes, adultos mayores y vecinos de Miraflores. Además, los lunes se ofrece una promoción exclusiva: boletos a S/.30.00.

