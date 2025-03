Arrestan al padre de Lindsay Lohan nuevamente por violar su libertad condicional tras denuncia por violencia familiar

La detención ocurrió semanas después de su arresto en Texas por cargos de violencia doméstica. Documentos judiciales obtenidos por The Independent revelaron que su exesposa, Kate Major, lo acusó de presunto acoso y agresión física. Major relató que lo vio en el estacionamiento de un centro médico mientras asistía a una cita, lo que la hizo temer que la estuviera siguiendo. Además, comentó que días antes, Lohan la empujó fuera de una silla y la sujetó en su hogar.

La policía llegó al lugar tras recibir una llamada al 911. Un oficial observó moretones en el cuerpo de Major, lo que resultó en la detención de Lohan en el estado de Texas el pasado 21 de febrero. Según Fox News, tras este incidente, las autoridades de Florida arrestaron a Lohan en Palm Beach por violar su libertad condicional.

¿Cómo ocurrió la detención de Michael Lohan y con qué antecedente judicial cuenta?

De acuerdo a información de Fox News, Michael Lohan se entregó de manera voluntaria a las autoridades de Florida. Robert Gershman, su abogado, indicó que el acusado tiene programada una audiencia judicial y expresó confianza respecto a la decisión favorable que tomará el tribunal. Sin embargo, la Oficina del Sheriff del Condado de Harris en Texas confirmó a Page Six que Lohan fue imputado en febrero por el delito de "violencia continua contra la familia". En aquella ocasión, las autoridades llegaron al domicilio del acusado y procedieron a su arresto sin que se presentaran inconvenientes.

No obstante, ese no es el primer incidente relacionado con Lohan. En 2021, fue detenido también en Florida bajo la acusación de estar involucrado en un esquema de sobornos conocido como "patient brokering", según informó en su momento The Palm Beach Post. Las investigaciones revelaron que un centro de rehabilitación en Delray Beach pagó más de 27,000 dólares en comisiones a Lohan o a una entidad asociada con él, a cambio de derivar pacientes con seguros de salud que posteriormente eran sometidos a procedimientos médicos de alto costo, según documentos judiciales citados por Fox News.

¿Cómo era la relación entre Michael Lohan y Kate Major?

La relación entre Lohan y Major ha estado marcada por varios conflictos legales. En 2015, ambos perdieron temporalmente la custodia de sus hijos, Landon y Logan, luego de que se hiciera público un video en el que discutían frente a los menores, según informó The Independent. En ese momento, la madre de Lohan obtuvo la custodia provisional de los niños.

En 2018, Major solicitó el divorcio un mes después de ser detenida por arrojar un objeto de vidrio contra Lohan, lo que le provocó una lesión en el brazo, según Fox News. Sin embargo, los cargos en su contra fueron retirados por falta de pruebas. Fuentes cercanas a la familia indicaron, en informes previos, que las disputas entre Lohan y Major afectaban la estabilidad emocional de sus hijos, lo que resultó en un mayor control legal sobre su entorno familiar, de acuerdo con documentos citados por The Palm Beach Post.