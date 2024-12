Lindsay Lohan: la reina de las comedias románticas de Netflix

Recordada como chica Disney, Lindsay Lohan sigue siendo una de las figuras más mediáticas de la industria. Y aunque lleva años alejada del ruido de Hollywood, cada paso que de, sigue siendo noticia. Las últimas semanas su renovado y fresco rostro ocupó los titulares de cierta prensa, pero ella es más que un paso por el cirujano o costosos tratamentos. La estrella de 38 años que también ejerce como actriz y productora regresó al streaming y lo hizo con una cinta acorde a la temporada, que ya está posicionada como una de las mas vistas de la plataforma Netflix.

'Nuestro Secretito' se titula la historia de enredos y muchas risas de Netflix. Allí, dos exnovios, interpretados por Lohan e Ian Harding, se ven obligados a pasar la Navidad juntos tras descubrir que sus actuales parejas son hermanos. Este inesperado giro del destino revive viejos sentimientos y pone a prueba sus relaciones. Junto a Lindsay están: Kristin Chenoweth, Tim Meadows y Judy Reyes.

De inmediato, la crítica ha elogiado la química entre los protagonistas, el humor ligero y la ambientación navideña que envuelve la película. Además, no han dudado en catalogar a la actriz como la reina de las comedias. Lohan ha expresado su profundo sentido de gratitud por todo lo que ha vivido tanto a nivel personal como profesional. "Realmente he visto de todo. Además, eso me ha hecho mucho más fuerte. Siento que me he empoderado en muchos aspectos, y eso se siente increíble. Hoy me conozco mejor que nunca", comentó la actriz en una reciente entrevista.

Escena de 'Nuestro Secretito' . Foto: internet

El nuevo comienzo de Lindsay

La recordada protagonista de 'Juego de gemelas' y 'Un viernes de locos', se encuentra viviendo, desde el 2014, en Dubai donde dio inicio a una nueva etapa que hoy disfruta al lado del que hoy su esposo y padre de su hijo, Bader Shammas a quien conoció en 2019 mientras ambos cenaban en un restaurante de esa cosmopólita ciudad. La actriz ha revelado que fue ella quien esa noche le dijo que era la persona con la que quería estar para siempre.

Su lucha contra las adicciones y temas legales, es parte del pasado, resaltan, para vivir con plenitud y "resurgir como el Ave Fénix". Los años complicados quedaron atrás y la actriz nacida en el Bronx, presume a su familia y, claro está, sus éxitos televisivos, el último de ellos 'Nuestro secretito' que ha sacado del trono a la reina de las cintas navideñas en la plataforma de streaming, Vanessa Hudgens. Parte de s u tranquiilidad, asegura, radica en que en la ciudad árabe están prohibidos los paparazzi. "Hay cierta tranquilidad que encuentro en Dubai. No hay paparazzi ni cámaras; eso es algo muy importante para mí", le dijo a W Magazine en una entrevista.

Lindsay Lohan y su esposo Bader Shammas. Foto: AFP

¿Quién es Bader Shammas?

Vicepresidente adjunto de Credit Suisse desde 2018, Bader Shammas tiene 37 años y es de origen kuwaití. Estudió en la Universidad del Sur de Florida y más tarde se licenció en Ciencias en Finanzas en la Facultad de Negocios Sykes de la Universidad de Tampa. Una publicación del rubro financiero da cuenta que cuenta con un patrimonio de 100 millones de dólares.

En noviembre de 2021 cuando la actriz rodaba para Netflix 'Navidad de golpe', Shammas le pidió matrimonio a Lindsay. Cuenta que se arrodilló ante ella y le entregó un anillo de diamantes valorado en 250.000 euros "Mi amor. Mi vida. Mi familia. Mi futuro. #amor", escribía ella en redes sociales tras el romántico momento.

La pareja se casó en abril de 2022 en una ceremonia secreta e íntima en Dubai. “Soy la mujer más afortunada del mundo. Me encontraste y supiste que quería encontrar la felicidad y la gracia, todo al mismo tiempo. Estoy sorprendida de que seas mi esposo. Mi vida y mi todo. Toda mujer debería sentirse así todos los días”, escribía Lohan tres meses después de su boda. Un año más tarde, dieron la bienvenida a su primer hijo, Luai, que en árabe significa ‘escudo protector’.