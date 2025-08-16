HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Alicia Retto comparte emotiva despedida a su 'padre' Óscar con fotos nostálgicas tras su partida: "Nuestra historia fue bonita"

Alicia Retto, conductora de Latina, recordó con emotivas palabras a su abuelo Óscar Retto, quien falleció a los 98 años dejando huella en la historia del fotoperiodismo peruano.

Alicia Retto comparte emotiva despedida a su 'padre' Óscar con fotos nostálgicas tras su partida. Foto: Composición LR/Instagram/Difusión
Alicia Retto comparte emotiva despedida a su 'padre' Óscar con fotos nostálgicas tras su partida. Foto: Composición LR/Instagram/Difusión

El pasado 8 de agosto falleció, a los 98 años, Óscar Retto, histórico fotoperiodista de La República y padre del recordado Willy Retto. Su lente capturó pasajes fundamentales de la historia del país y su nombre quedó ligado a la pasión por la verdad y la memoria periodística. La tragedia de Uchuraccay marcó profundamente su vida familiar, pero siempre fue recordado como un hombre íntegro y apasionado por la fotografía.

Ante esta sensible pérdida, su nieta Alicia Retto compartió tiernas imágenes y emotivos párrafos en los que rindió homenaje a lo que su abuelo significó en su vida. Recordó momentos especiales, como su boda, donde lo reconoció como un verdadero “padre”. “Me llevaste al altar, un sueño que como nos dijimos en ese momento, era de ambos”, escribió la conductora en Instagram.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

PUEDES VER: Oscar Retto: Se nos fue un maestro del fotoperiodismo

lr.pe

Alicia Retto y su emocionante publicación a su 'padre'

El 15 de agosto, una semana después del sensible fallecimiento del periodista Óscar Retto, Alicia compartió una emotiva dedicatoria a quien considera como un padre, acompañada de fotos con él en su boda. "Yo también sabía cuánto me querías y cómo te preocupabas por mí, además lo exigente que eras conmigo. Me llevaste al altar, un sueño que, como nos dijimos en ese momento, era de ambos. Ahora has partido y veo tu casa vacía, sin tu andar lento, sin la tele prendida, pero me quedo con esta sensación tan bonita del legado que dejas, de tantas historias, anécdotas y mensajes que llegaron a mí estos días de gente que te quería y que marcaste en ellos", escribió.

"¡Qué orgullo que me hayas querido como una hija! Todo lo bonito, en verdad, toda nuestra historia fue bonita, todo eso queda en mi corazón. Te amo por siempre, pa'. Descansa y sigue brillando en el cielo", culminó la conductora de Latina en el grandioso tributo.

Foto: captura de pantalla

Foto: captura de pantalla

PUEDES VER: Nelly Rossinelli se solidariza con Alicia Retto tras difusión de video falso: 'Esto es bullying, no es una broma'

lr.pe

Fallecimiento de Óscar Retto

El viernes 8 de agosto falleció Óscar Armando Retto Saldaña a los 98 años, dejando huella como un pilar del fotoperiodismo peruano. Con más de seis décadas de trayectoria, fue reportero gráfico, jefe de fotografía en medios como Última Hora y La República, y pionero como corresponsal de guerra y periodista paracaidista del país. Cubrió desde mundiales de fútbol hasta los difíciles juicios por la masacre de Uchuraccay, marcada por la dolorosa pérdida de su hijo Willy Retto. Su partida conmovió al gremio periodístico y al país, que lo recuerda como un maestro del oficio.

