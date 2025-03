El esperado regreso de 'El valor de la verdad' este domingo 9 de marzo ha generado una gran expectativa, especialmente con la participación de Pamela López. En medio de las especulaciones sobre quiénes podrían ser los próximos invitados, el conductor Beto Ortiz dejó en claro que hay una persona a la que definitivamente no invitaría: Fiorella Retiz.

Al ser consultada sobre este 'rechazo' en su podcast junto a Samuel Suárez y Claudia Chávez, la exreportera de 'La Banda del Chino' tuvo una reacción inesperada al colapsar de su asiento en plena transmisión en vivo.

Fiorella Retiz se 'desmaya' tras la contundente declaración de Beto Ortiz

La reacción de Fiorella Retiz ocurrió durante el podcast '¡Qué Pinchaglobos!', cuando Claudia Chávez presentó como noticia que Beto Ortiz había rechazado su participación en 'El valor de la verdad'. Al escuchar esto, Retiz se mostró sorprendida y, en tono de incredulidad, preguntó: "¿Cómo que no me voy a sentar en el sillón rojo?". Acto seguido, fingió un ‘desmayo’ y se desplomó de su asiento, desatando las carcajadas de Samuel Suárez, mientras Chávez intentaba ayudarla a reincorporarse.

Asimismo, Fiorella Retiz reaccionó con evidente sarcasmo ante las declaraciones de Beto Ortiz. "Dios mío, ¿Cómo me van a hacer esto?, es la noticia más triste que he recibido en mi vida", expresó con bastante ironía. Más adelante, cuando Suárez le preguntó si ya se imaginaba ganando los 50 mil soles del premio del programa de Ortiz, la exreportera volvió a desplomarse de su asiento y se lamentó: "¡Mi dinero!".

Fiorella Retiz le responde fuerte a Beto Ortiz

Sin embargo, en otro momento, Fiorella Retiz adoptó un tono más desafiante y minimizó la relevancia del periodista, sugiriendo que su opinión no le afectaba. "¿Quién me canceló? ¿Jaime Bayly? Ah, entonces no me importa... ¿Es 'El francotirador'? Ah no, no me importa", dijo encogiéndose de hombros.

En cuanto a los 'códigos' mencionados por Beto Ortiz en referencia a su amistad con Aldo Miyashiro, con quien Fiorella Retiz fue captada besándose en un ampay, la exreportera respondió: "Yo no sé de qué códigos habla, habría que ver qué tipo de códigos tiene cada uno".