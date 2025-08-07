¿Jacob Elordi está soltero? Su relación con Olivia Jade Giannulli termina tras 4 años juntos, según reportes

Jacob Elordi y Olivia Jade Giannulli habrían puesto fin a su relación, según informó People, luego de que ella se mudara a París. | composición LR

Jacob Elordi y Olivia Jade Giannulli habrían puesto fin a su relación, según informó People, luego de que ella se mudara a París. | composición LR

El actor de 'Euforia', Jacob Elordi, habría terminado su relación con la youtuber Olivia Giannulli, según informó el medio estadounidense People. Ambos cortaban y reanudaban su romance con frecuencia, que comenzó en 2021, luego de que el artista australiano se separara de la modelo Kaia Gerber. Esta vez, su distanciamiento sería permanente, ya que Giannulli se mudó de Estados Unidos.

Recientemente, Elordi fue captado en un karaoke con sus coestrellas de la serie de HBO, Sydney Sweeney, Maude Apatow y Hunter Schaffer. Y el último 5 de agosto, se vio al actor de 'El stand de los besos' asistiendo a la fiesta de cumpleaños de Cara Delevingne en Los Ángeles, donde también estaba su ex Gerber. También estuvieron otras celebridades como Margot Robbie, Selena Gomez y Paris Hilton.

La pareja había terminado un par de veces desde el comienzo de su relación en 2021.

¿Quién es Olivia Jade Giannulli?

Olivia Jade Giannulli es una influencer y youtuber estadounidense, conocida por sus videos sobre belleza, moda y estilo de vida. Es hija de la actriz Lori Loughlin (Tres por tres, Fuller House) y del diseñador Mossimo Giannulli (creador de la marca Mossimo).

En 2019, se vio envuelta en el escándalo de admisiones universitarias: sus padres pagaron alrededor de US$500.000 para que ella y su hermana entrara a la Universidad del Sur de California como atletas del equipo de remo, pero ninguna practicaba el deporte.

Desde la controversia, se alejó un poco de su carrera, y pidió disculpas por lo ocurrido. Al poco tiempo, regresó a YouTube, participó en “Dancing with the Stars” y recientemente anunció que se muda a París, razón que habría influido para el fin del romance con Elordi.

La joven influencer de 25 años acumula miles de seguidores en Instagram.

¿Quiénes son las exparejas de Jacob Elordi?

Joey King (2017 - 2018)

Todo empezó en el set de 'El stand de los besos', donde surgió algo más que química frente a las cámaras, y llegaron a salir por más de un año. Aunque terminaron en 2018, mantuvieron una buena relación mientras continuaban filmando las secuelas de la película.

Zendaya (2019 - 2020, rumores)

La química entre ambos en 'Euforia' alimentó muchas especulaciones: vacaciones en Grecia, y salidas en Nueva York. Aunque nunca confirmaron públicamente una relación, los rumores no tardaron en difundirse.

Kaia Gerber (septiembre 2020 - noviembre 2021)

Esta fue una relación más estable y pública. Los medios los captaron en salidas, y ambos se disfrazaron en Halloween de Elvis y Priscilla Presley. Declararon que era “un amor sin condiciones”. Terminaron de forma amigable tras poco más de un año juntos.

Olivia Jade Giannulli (diciembre 2021 - intermitente hasta agosto 2025)

Comenzó un romance discreto tras su ruptura con Kaia. Tuvieron idas y vueltas, ya que rompieron en agosto de 2022, pero se reconciliaron para vacacionar juntos en 2023. FInalmente, habrían terminado la relación, marcada por altibajos, este agosto.