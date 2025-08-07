HOY

Espectáculos

¿Jacob Elordi está soltero? Su relación con Olivia Jade Giannulli termina tras 4 años juntos, según reportes

Elordi fue visto en un karaoke con sus compañeras de 'Euforia', y en la fiesta de Cara Delevingne, donde también estaba su ex, Kaia Gerber.

Jacob Elordi y Olivia Jade Giannulli habrían puesto fin a su relación, según informó People, luego de que ella se mudara a París.
Jacob Elordi y Olivia Jade Giannulli habrían puesto fin a su relación, según informó People, luego de que ella se mudara a París. | composición LR

El actor de 'Euforia', Jacob Elordi, habría terminado su relación con la youtuber Olivia Giannulli, según informó el medio estadounidense People. Ambos cortaban y reanudaban su romance con frecuencia, que comenzó en 2021, luego de que el artista australiano se separara de la modelo Kaia Gerber. Esta vez, su distanciamiento sería permanente, ya que Giannulli se mudó de Estados Unidos.

Recientemente, Elordi fue captado en un karaoke con sus coestrellas de la serie de HBO, Sydney Sweeney, Maude Apatow y Hunter Schaffer. Y el último 5 de agosto, se vio al actor de 'El stand de los besos' asistiendo a la fiesta de cumpleaños de Cara Delevingne en Los Ángeles, donde también estaba su ex Gerber. También estuvieron otras celebridades como Margot Robbie, Selena Gomez y Paris Hilton.

La pareja había terminado un par de veces desde el comienzo de su relación en 2021.

La pareja había terminado un par de veces desde el comienzo de su relación en 2021.

PUEDES VER: MTV Video Music Awards 2025: lista completa de nominados que lideran Lady Gaga, Rosé y Kendrick Lamar

lr.pe

¿Quién es Olivia Jade Giannulli?

Olivia Jade Giannulli es una influencer y youtuber estadounidense, conocida por sus videos sobre belleza, moda y estilo de vida. Es hija de la actriz Lori Loughlin (Tres por tres, Fuller House) y del diseñador Mossimo Giannulli (creador de la marca Mossimo).

En 2019, se vio envuelta en el escándalo de admisiones universitarias: sus padres pagaron alrededor de US$500.000 para que ella y su hermana entrara a la Universidad del Sur de California como atletas del equipo de remo, pero ninguna practicaba el deporte.

Desde la controversia, se alejó un poco de su carrera, y pidió disculpas por lo ocurrido. Al poco tiempo, regresó a YouTube, participó en “Dancing with the Stars” y recientemente anunció que se muda a París, razón que habría influido para el fin del romance con Elordi.

La joven influencer de 25 años acumula miles de seguidores en Instagram.

La joven influencer de 25 años acumula miles de seguidores en Instagram.

PUEDES VER: Trump afirma que Sydney Sweeney es republicana y lo celebra atacando a Taylor Swift: ''Ser 'progre' es para perdedores''

lr.pe

¿Quiénes son las exparejas de Jacob Elordi?

  • Joey King (2017 - 2018)

Todo empezó en el set de 'El stand de los besos', donde surgió algo más que química frente a las cámaras, y llegaron a salir por más de un año. Aunque terminaron en 2018, mantuvieron una buena relación mientras continuaban filmando las secuelas de la película.

  • Zendaya (2019 - 2020, rumores)

La química entre ambos en 'Euforia' alimentó muchas especulaciones: vacaciones en Grecia, y salidas en Nueva York. Aunque nunca confirmaron públicamente una relación, los rumores no tardaron en difundirse.

  • Kaia Gerber (septiembre 2020 - noviembre 2021)

Esta fue una relación más estable y pública. Los medios los captaron en salidas, y ambos se disfrazaron en Halloween de Elvis y Priscilla Presley. Declararon que era “un amor sin condiciones”. Terminaron de forma amigable tras poco más de un año juntos.

  • Olivia Jade Giannulli (diciembre 2021 - intermitente hasta agosto 2025)

Comenzó un romance discreto tras su ruptura con Kaia. Tuvieron idas y vueltas, ya que rompieron en agosto de 2022, pero se reconciliaron para vacacionar juntos en 2023. FInalmente, habrían terminado la relación, marcada por altibajos, este agosto.

No se sabe si Gerber habló con Elordi durante la fiesta.

No se sabe si Gerber habló con Elordi durante la fiesta.

Sydney Sweeney protagoniza polémico anuncio de jeans American Eagle que promovería la supremacía blanca: ''Buenos genes''

Sydney Sweeney protagoniza polémico anuncio de jeans American Eagle que promovería la supremacía blanca: ''Buenos genes''

¿Ana de Armas y Tom Cruise confirman romance? Esto se sabe de su relación tras ser vistos paseando agarrados de la mano

¿Ana de Armas y Tom Cruise confirman romance? Esto se sabe de su relación tras ser vistos paseando agarrados de la mano

Liam Neeson rehace su vida amorosa con Pamela Anderson 16 años después de perder a su esposa

Liam Neeson rehace su vida amorosa con Pamela Anderson 16 años después de perder a su esposa

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

El cambio radical de Katty García: se alejó de la televisión, se casó con empresaria peruana y ahora triunfa en empresa de limpieza en EE.UU.

El cambio radical de Katty García: se alejó de la televisión, se casó con empresaria peruana y ahora triunfa en empresa de limpieza en EE.UU.

Aniversario de Arequipa 2025: 7 conciertos confirmados para celebrar su serenata este 14 de agosto

Aniversario de Arequipa 2025: 7 conciertos confirmados para celebrar su serenata este 14 de agosto

Edison Flores comparte conmovedor mensaje a meses del final definitivo de su matrimonio con Ana Siucho: "Sentirte libre"

Edison Flores comparte conmovedor mensaje a meses del final definitivo de su matrimonio con Ana Siucho: "Sentirte libre"

Dayanita se quiebra al revelar dónde vive tras atravesar dura crisis económica: "A veces me arrepiento de todo"

Dayanita se quiebra al revelar dónde vive tras atravesar dura crisis económica: “A veces me arrepiento de todo”

Magaly Medina fulmina a Renzo Schuller tras reencuentro con Gian Piero Díaz en 'Esto es guerra': "Siempre fue la sombra"

Magaly Medina fulmina a Renzo Schuller tras reencuentro con Gian Piero Díaz en 'Esto es guerra': “Siempre fue la sombra”

Jefferson Farfán defiende a Paolo Guerrero tras críticas por su look en fiesta de Ana Paula Consorte: "El que no tiene se viste como quiere"

Jefferson Farfán defiende a Paolo Guerrero tras críticas por su look en fiesta de Ana Paula Consorte: "El que no tiene se viste como quiere"

