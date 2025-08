El popular grupo ‘Las Culisueltas’, está devuelta. Las argentinas regresaron tras casi una década de inactividad. Su popularidad se mantiene casi intacta, con temas como el ‘Mega Culisueltas’, ‘Envidia’ y ‘Pienso en ti’. Sin embargo, su retorno también está marcado por nuevas canciones, que mantienen el inigualable estilo del grupo femenino.

En una entrevista para La República, ‘La Chenny’, miembro fundadora de ‘Las Culisueltas’, dio detalles de cómo fue este regreso, qué estaban haciendo en todos estos años y cuáles son los próximos proyectos para el grupo. Asimismo, reveló su deseo de volver al Perú, un país al que le guarda un gran cariño.

¿Qué estaba haciendo 'La Chenny' antes de volver con 'Las Culisueltas'?

Según cuenta ‘La Chenny’, ella se fue del grupo en el año 2013. Para ese entonces, ‘Las Culisueltas’ gozaban de una gran popularidad en varios países, como Perú, Bolivia y su natal Argentina. Cada una de ellas estaba haciendo su vida por separado, lejos de la música, los bailes y los fanáticos. “Yo trabajaba en un call center y estudié Contabilidad por dos años”, comentó la intérprete. Sin embargo, se dio cuenta de que no era lo suyo, que aún quería seguir con su etapa como cantante.

Fue durante la pandemia cuando descubrió que usaban las canciones del grupo en diversos trends en TikTok, lo que daba a entender de que seguían vigentes, incluso años después de su disolución. “Le mandé las cosas a DJ Krass, que es el creador de ‘Las Culi’, y me dijo que hace rato estaba así. ¿Por qué no me dijiste?, le digo, arrancábamos hace rato”, confesó ‘La Chenny’.

“Desde ahí arrancamos a hacer también material nuevo, sumamos, y bueno, estamos enfocadas en levantar todo este ‘Mundo Culisuelta’, porque quedó ahí, y bueno, necesitamos volver”, continuó la artista. A la par del regreso de ‘Culisueltas’, la cantante argentina ha impulsado su carrera como solista. Lejos del estilo ‘turro’, ‘Chenny’ se reinventó y estrenó canciones del género urbano, que demuestran una nueva faceta de la argentina. “Lo mío es la música”, sentenció.

'Las Culisueltas' guardan un enorme cariño al Perú

‘Las Culisueltas’ disfrutaron de una gran popularidad en Perú, siendo invitadas a diversos espacios para interpretar sus temas, que eran los que más sonaban en el 2012. Su eterna rivalidad con ‘Las Wachiturras’, un grupo que tocaba el mismo género, acaparó los reflectores en su momento, protagonizando una pelea en un programa televisivo. Sin embargo, el recuerdo que tienen de nuestro país es grato, tal como lo confiesa ‘La Chenny’.

“Sí, yo tengo muchas ganas de ir a Perú. Tenemos que buscar el momento. Ahora estamos haciendo material nuevo, estamos armando lo que se viene. Nos estamos proyectando acá en Argentina para ponernos más fuertes, y después ya vamos a arrancar a ir por todo”, declaró ‘Chenny’, quien promete una visita por nuestro país en algún punto.