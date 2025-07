El Ministerio Público ha iniciado una investigación formal contra Vajda Zoltan, ciudadano húngaro y miembro del espectáculo Dioses del Circo, luego de que Korina Rivadeneira denunciara haber sido víctima de tocamientos indebidos. El hecho ocurrió el domingo 20 de julio y fue registrado en video por asistentes al evento.

La fiscal Luz Marina Palacios, titular del Cuarto Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, está a cargo del caso. Según se informó, Zoltan fue detenido en flagrancia y permanece bajo custodia policial en la sede del Departamento de Investigación Criminal de Surco, mientras continúan las diligencias correspondientes.

Foto: Difusión

Fiscalía investiga al bailarín tras denuncia de Korina Rivadeneira

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el Ministerio Público, el ciudadano húngaro Vajda Zoltan habría cometido el presunto delito de tocamientos indebidos contra Korina Rivadeneira durante una función pública del show Dioses del Circo.

La fiscal Luz Marina Palacios confirmó que el acusado fue intervenido de inmediato y permanece detenido mientras avanza la investigación fiscal. Según el Código Penal peruano, Zoltan podría enfrentar una pena privativa de libertad de hasta ocho años, si se confirma su responsabilidad en los hechos denunciados.

Clausuran definitivamente el espectáculo 'Dioses del Circo'

Tras conocerse la denuncia, la Municipalidad de Santiago de Surco actuó con rapidez y ordenó la clausura definitiva del circo involucrado. La medida fue comunicada públicamente el martes 22 de julio, citando como motivo principal la denuncia de Rivadeneira y la gravedad del hecho reportado durante el evento.

Korina Rivadeneira brindó su testimonio en el programa 'Desvelados', donde detalló cómo se produjo la presunta agresión. “Fue algo que no me esperaba y que me incomodó profundamente”, expresó. En las imágenes grabadas por el público se evidenciaría una conducta inapropiada por parte del artista, lo que reforzó la decisión municipal de cerrar el espectáculo de manera permanente.