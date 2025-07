Luego de que Korina Rivadeneira sufriera tocamientos indebidos por parte de un bailarín del Dioses del circo durante un show en vivo el domingo 20 de julio, ella se acercó a los encargados del espectáculo en busca de explicaciones. Sin embargo, no imaginó recibir una respuesta tan indignante.

“Los chicos no las conocen a ustedes. No saben quién es popular aquí”, se justificó el director Genís Matabosch, quien aseguró ser el creador del show y negó rotundamente que uno de sus bailarines hubiera tocado sin consentimiento a la modelo venezolana. “No es cierto, este señor no toca el cu** de alguien. No es así, porque yo he creado el show”, afirmó en un video que fue compartido por una de las amigas que acompañaron a Korina durante el espectáculo circense.

Korina Rivadeneira se pronuncia tras grave incidente en circo

A través de un comunicado en redes sociales, Korina Rivadeneira se pronunció sobres las imágenes del grave momento que vivió en la función de circo. “Fui invitada al show junto a unas amigas. Durante el espectáculo, uno de los integrantes me insistió en invitarme a bailar: rechacé tres veces, y finalmente, accedí por cortesía, sin imaginar que se cruzarían limites que nunca debieron ser cruzados”, mencionó.

En los videos difundidos en redes sociales, se aprecia como la modelo es jalada por un bailarín para bailar, pero ella se aleja. Antes de que se fuera, el bailarín la tocó indebidamente, a lo que ella le gritó ofendida que no lo hiciera.

El momento generó comentarios de indignación y apoyo a la esposa de Mario Hart. Sin embargo, también hubo quienes la cuestionaron por ir al show. Ante esto, Korina Rivadeneira expresó su sentir: “Dejemos de poner el foco en la víctima y llevémoslo a donde realmente debe estar: en quienes cruzan los límites. Esa es la conversación urgen que como sociedad debemos tener”.

Circo anuncia despido del bailarín que acosó a Korina Rivadeneira

Por otro lado, Dioses del circo emitió un comunicado pidiendo disculpas a Korina Rivadeneira por lo ocurrido. “Lamentamos profundamente lo sucedido y reconocemos el malestar y daño que pudo haber ocasionado este hecho, tanto a nivel personal como público”, señaló la empresa.

Además, anunciaron que decidieron despedir de inmediato al bailarín involucrado. “Hemos tomado la decisión de separar de manera inmediata al integrante involucrado, procediendo con la rescisión de su contrato, en coherencia con nuestro compromiso ético y con el bienestar del público y del elenco”, afirmó la producción.