La tiktoker Zully, quien cuenta con 3 millones de seguidores en TikTok, no logró ingresar a la fiesta de cumpleaños de la modelo Flavia Laos. La influencer que esperaba esta celebración desde hace días tuvo inconvenientes en la puerta y tuvo que retirarse del lugar. Cabe resaltar, que la creadora de contenido eligió con mucha anticipación la ropa que iba a usar y hasta se maquilló en el salón de belleza de Alejandra Baigorria. La escena es viral en redes sociales.

Influencer Zully vivió incómodo momento cuando fue al cumpleaños de Flavia Laos

La noche del último viernes no resultó como imaginaba la influencer Zully. Al llegar al local junto a sus amigas, la tiktoker fue sorprendida por el vigilante, quien le pidió su nombre para verificar si estaba en la lista de invitados. Aunque sí figuraba entre los asistentes confirmados, le informaron que sus acompañantes no podían ingresar. "Me dijeron que puedo invitar", se excusó, visiblemente incómoda por la situación.

Tiktoker esperó algunos minutos y se fue. Foto: Kick

Todo quedó registrado en una transmisión en vivo por la plataforma Kick, donde se pudo ver cómo Zully intentó comunicarse con Diealis para resolver el problema, pero no obtuvo respuesta. Finalmente, al no encontrar una solución, la influencer decidió retirarse del evento junto a sus amigas. Entre risas, comentó: "Cambio de planes", mientras se dirigían a cenar a un chifa cercano.

Algunos usuarios defendieron a Zully por su actitud ante el imprevisto, mientras otros criticaron la organización del evento. Sin duda, la tiktoker vivió un mal momento mientras su compañero de streams Matt sí estaba en la fiesta como DJ. El hecho está generando varias reacciones en redes.