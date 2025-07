Macarena Gastaldo fue invitada al programa de Magaly Medina para ampliar algunas confesiones reveladas en 'El valor de la verdad', especialmente las relacionadas con Alexandra Méndez, Flavia Laos, Pamela López y, sorpresivamente, Gianluca Lapadula. La modelo argentina compartió anécdotas sobre la noche en que se besó con el delantero de la Selección Peruana.

Macarena contó que él se le acercó para bailar. "Yo me doy vuelta y me acerca la cara", relató, dando a entender que el beso fue iniciativa del futbolista. Además, descartó los rumores sobre un encuentro íntimo posterior. "No, porque me fui con Jossmery (Toledo). Fui a la casa de un jugador", reveló Gastaldo, dejando claro que Lapadula se retiró acompañado de otras personas.

Macarena Gastaldo revela detalles de la noche

En 'Magaly TV, la firme', Macarena Gastaldo aprovechó su exposición mediática tras las revelaciones en 'El valor de la verdad' para explicar lo sucedido con Gianluca Lapadula y el presunto beso que compartieron mientras bailaban. "Me vienen a perrear. Le correspondí el baile, no te miento. Yo me doy vuelta y me acerca la cara", expresó Macarena Gastaldo.

Magaly Medina le consultó si ese acercamiento dio paso a un encuentro íntimo, y Macarena respondió: "No, porque me fui con Jossmery (Toledo). Fui a la casa de un jugador, entré y me fui", revelando detalles de lo que ocurrió esa noche. Finalmente, la conductora le preguntó si Lapadula se fue con otra persona. "Seguro… Bueno, yo me fui", indicó Macarena.

Macarena Gastaldo y su picante confesión sobre Lapadula en 'El valor de la verdad'

Casi al final de 'El valor de la verdad', Beto Ortiz hizo un repaso de los futbolistas vinculados sentimentalmente a Macarena Gastaldo. La modelo argentina no ocultó su sorpresa cuando el conductor mencionó a Gianluca Lapadula, delantero de la selección peruana. Aunque inicialmente se mostró nerviosa, la exintegrante de 'Combate' y 'Esto es guerra' admitió que llegó a bailar "hasta abajo" con el ítalo-peruano.

"¿Bailaron reggaetón? ¿Perreo?", preguntó Ortiz, luego de las declaraciones de Macarena. Ella respondió que en ese momento no reconoció al jugador. "No tenía su mascarita (…) yo no sabía quién era, porque creo que era nuevo en ese momento, recién creo que lo habían convocado a la selección", expresó Macarena Gastaldo.