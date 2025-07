Óscar Maydon se ha convertido en uno de los nombres más representativos del movimiento de corridos tumbados. Con apenas 25 años, el cantante y compositor celebra el lanzamiento de ‘Rico o Muerto, Vol. 1’, su tercer álbum de estudio, una producción que ha sido recibida con entusiasmo por sus fanáticos y que viene generando gran impacto en plataformas digitales como Spotify, YouTube y TikTok. Este trabajo lo consolida como una de las voces más frescas y sólidas del regional mexicano actual.

Impulsado por la popularidad de ‘Asquerosamente Rico’, su colaboración con Peso Pluma, Maydon vive uno de los momentos más vibrantes de su carrera. En esta entrevista con La República, el artista mexicano comparte cómo fue el proceso creativo de su nuevo disco, habla de su interés por explorar géneros como el trap y el reguetón, y nos adelanta lo que se viene con su primera gira por Estados Unidos, que comienza el próximo 25 de julio. Además, expresa su deseo de conectar pronto con el público peruano.

—¿Cómo estás viviendo estos días donde por fin la gente ya puede escuchar completo ‘Rico o Muerto, Vol. 1’?

—Lo estoy viviendo increíble. La reacción de la gente, el hecho de meterme en TikTok y le doy para abajo y ¡pum!, sale una canción mía; le doy de nuevo y aparece otra con bastantes reproducciones y réplicas. Entonces, los números van bonitos. Estoy trabajando justo ahora en una versión deluxe y emocionado de que la gente se empape más de nuestra música, de nuestro proyecto y que conozcan el trasfondo de Óscar.

—La portada está buenísima: ese toque de cómic, el payaso animado... ¿De dónde salió esa idea? ¿Qué representa ese personaje para ti?

—Tenemos una empresa de música que se encarga de desarrollar talentos como yo. Se llama Rico o Muerto. Desde el inicio, nuestro logo ha sido un payaso, como un payaso malo. Entonces dije: ¿por qué no le damos vida a ese payaso? Muchos fans incluso se tatúan el logo. A mí me gusta mucho, no me gustan los tatuajes, pero si algún día tengo la oportunidad, me lo voy hacer. Entonces decidí ponerle el nombre de ‘Asquerosamente Rico’, y de ahí surgió todo. Le hice su canción… ¡y mira! Es la que está funcionando ahorita.

— ¿Cómo fue grabar ‘Asquerosamente Rico’ con Peso Pluma? Se nota que tienen buena química musical. ¿Cómo se da ese match entre ustedes?

—Gracias a Dios, Peso Pluma y yo hemos hecho muy buena música juntos. Es un gran exponente, un gran creador, y cada vez que estoy con él aprendo. Creo que es mutuo: nos gustan nuestros proyectos. Hacer música siempre es bonito y más con personas que crees que les gusta tu proyecto. Ha sido una experiencia bonita,, y pues ahí están los resultados, ¿no?

— Este disco viene cargado de nombres fuertes: Anuel AA, Víctor Mendivil, Peso Pluma... ¿Hay alguna colaboración que te haya sorprendido más de cómo quedó?

— Fíjate que ‘Asquerosamente Rico’ sí me sorprendió. No pensé que fuera a pegar tan rápido, sinceramente. Le apostaba más a otras canciones que creo que aún la gente no las ha cachado, pero esa me sorprendió bastante.

— ¿Te gustaría seguir explorando más por el trap o el reguetón en próximos proyectos?

— Claro. Tengo pendiente hacer mi disco de trap y reguetón. Me va a tocar explorar ese mercado y colaborar con artistas que no necesariamente son mexicanos. Quiero abrirme un poquito, siempre con mis raíces, pero experimentando con otros artistas.

—Estás rompiéndola en México y en Estados Unidos. Ya vas a empezar tu gira. ¿Cómo describirías lo que el público vivirá en tus conciertos?

—Es todo una fiesta. Tenemos una banda en vivo que suena increíble. El show está muy bien preparado: está todo el álbum y también mis éxitos anteriores. Quiero que la gente viva esta experiencia conmigo. Estamos emocionadísimos porque es nuestra primera vuelta en Estados Unidos. No es fácil, pero estamos contentísimos de conocer el país, su gente, y también reencontrarnos con nuestra gente mexicana.

—¿Has pensado en venir a Perú? ¿Conoces algo de la movida musical de por acá?

—Fíjate que no conozco mucho la movida de Perú, pero me encantaría. Sé que es muy bonito, tiene mucha cultura y paisajes buenos.

—Hoy por hoy, eres uno de los artistas más importantes a nivel global dentro de la música mexicana y mucha gente te sigue. ¿Cómo llevas esa responsabilidad de ser visto como un referente?

—Tranquilo, la verdad. Siempre estamos trabajando en el proyecto. Disfruto hacer música, no me voy en el viaje de “soy el exponente” o “soy esto y lo otro”. Vine a hacer música y quiero que la gente la disfrute. Aunque suena bonito que me digan “exponente mundial del corrido”, yo lo tomo con calma.

—Desde que lanzaste ‘Tu boda’, ha habido un gran cambio en tu carrera. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? ¿Qué versión de ti ves ahora que antes no conocías?

—El hecho de tener artistas de talla mundial en una canción, marcó un antes y un después. El hecho que tanta gente volteara a ver mi carrera, mi proyecto y le diera seriedad. Creo que ahora ver a un artista mundial ya no se siente como algo inalcanzable. Estamos a la talla, estamos trabajando para eso. ‘Tu boda’ vino a cambiar todo eso.

—Para terminar, ¿qué sigue ahora con ‘Rico o Muerto, Vol. 1’? Dijiste que lanzarás una versión Deluxe. ¿Sería como un volumen 2 o ya sería otro proyecto?

—El deluxe es un proyecto distinto. Van a venir canciones con las mismas vibras que no sacamos en el disco. Si en algún momento hacemos ‘Rico Muerto 2’, tendría que tener otras vibras, otra era, otra época. Esto va a conservar las mismas vibras y vamos a entregarle al público un par de canciones más.