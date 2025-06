La cantante argentina TINI se une al colombiano Beéle para lanzar 'Universidad', una canción que mezcla merengue y pop con un ritmo pegajoso. El tema, que habla sobre desamor, ya está disponible en todas las plataformas y se está posicionando como uno de los favoritos del momento.

Con este sencillo, TINI inicia una nueva etapa musical enfocándose en el merengue. Tras colaboraciones exitosas como 'Blackout' junto a Emilia y Nicki Nicole, 'Me Gusta' con Miranda! y 'Strangers' con JP Saxe, este nuevo tema reafirma su versatilidad y conexión con su público gracias a un sonido fresco y renovado.

El videoclip de 'Universidad' con TINI y Beéle supera el millón de vistas

Dirigido por Martín Rietti y con un guion coescrito por la propia TINI, el videoclip de 'Universidad' adopta un tono ligero y entretenido. Mediante escenas vibrantes y momentos cómicos, TINI y Beéle muestran cómo un corazón roto puede transformarse en una experiencia alegre, llena de humor, ritmo y mucho color.

Esta producción audiovisual ya superó el millón de reproducciones, consolidando el éxito de este lanzamiento que continúa sumando seguidores. El video refleja la química entre ambos artistas y refuerza el alcance de la canción en plataformas digitales y redes sociales.

TINI sigue imparable: éxitos en Spotify, sold out en su festival y reconocimiento internacional

Este lanzamiento llega tras un arranque de año imparable para TINI, quien se mantiene como la artista femenina argentina más escuchada en Spotify. Además, hizo historia con su festival “FUTTTURA”, agotando múltiples funciones en Buenos Aires y vendiendo más de 250,000 entradas en solo 8 horas.

A este éxito se suma su reciente reconocimiento en la edición Women in Music de la revista ELLE USA, donde fue destacada por romper esquemas en el pop latino y liderar una nueva generación de artistas globales. “Estoy en un momento en el que me doy cuenta de quién soy y dónde me encuentro, y estoy intentando encontrar un punto medio entre la vida que tuve y la que quiero construir”, afirmó la intérprete durante la entrevista.