Gerson Taype se sincera y revela lo que pasó tras ser apartado de la cobertura del Mundial de Rusia 2018: "Me dolió"

El periodista deportivo Gerson Taype se sinceró en una reciente entrevista y recordó con amargura el momento en que fue apartado de la cobertura del Mundial de Rusia 2018 en Latina. El comunicador, que tenía 10 años laborando para dicho canal, explicó que fue informado de esa decisión a través de un correo electrónico, algo que calificó como una forma ‘cobarde’ de manejar la situación. El clip compartido en el podcast ‘La Conversa’ generó varias reacciones.

Gerson Taype: periodista cuenta cómo se enteró de que no viajaría al Mundial 2018

De acuerdo a Gerson Taype, el hecho de que no fue tomado en cuenta por Latina para la cobertura del Mundial en Rusia lo decepcionó. Al comunicador se le asignó realizar reportes, pero en Lima. En aquel entonces, la decisión del canal fue llevar a la conductora Jazmín Pinedo y se generó una fuerte polémica en redes sociales, donde los usuarios criticaron que una figura ajena al periodismo deportivo asumiera una labor que, para muchos, debía estar a cargo de un especialista.

“Me entero de que no iba a ir al Mundial 2018 meses antes. Sí, me dolió, me j*. Obvio que sí. Le pedí disculpas si es que en algún momento se había sentido incómoda, porque para nada fue mi intención. Nunca me respondió”, comentó Taype sobre la modelo.

Además, el periodista reconoció que el episodio afectó su estado anímico y su relación con algunos colegas. Según afirmó, sabía con claridad quién fue la persona dentro del canal que no autorizó su viaje y sugirió que existía un tema personal detrás de esa decisión. “Yo sé quién fue la persona que no autorizó mi viaje. Creo que de él hacia mí hay un tema personal”, aseguró.

¿Quién es Gerson Taype?

Gerson Taype es un periodista conocido por su trayectoria en el periodismo deportivo y de actualidad. Durante su paso por Latina, participó en importantes coberturas como los Juegos Olímpicos de Río 2016, los Panamericanos Lima 2019 y diversos eventos nacionales e internacionales. También abordó temas de coyuntura, como la pandemia del COVID-19, y fue parte del equipo del programa Reporte Semanal durante seis años. Sin embargo, su desvinculación definitiva del canal se dio en el 2024.