Dayanita manifestó que no hay ningún problema en su relación con Miguel Rubio. Fotos: Instagram. | Fotos: Instagram.

Dayanita manifestó que no hay ningún problema en su relación con Miguel Rubio. Fotos: Instagram. | Fotos: Instagram.

A través de una transmisión por Kick, Dayanita reveló que su novio terminó con la actriz cómica tras darse a conocer que planeó un encuentro privado por S/800. Si bien la cita no se concretó con el supuesto cliente, Miguel Rubio no pudo ocultar su incomodidad y decidió terminar su relación con la comediante. Sin embargo, lograron aclarar las cosas y darse una nueva oportunidad.



El último 2 de julio, Dayanita realizó una pausa a su transmisión para responder a un usuario de Kick, quien la cuestionó por aparentemente dejar mal parado a su pareja con su nuevo trabajo. “Les voy a decir una cosa: mi novio ha participado en mis contenidos. Mi novio no estaba de acuerdo en hacer encuentros sexuales con otras personas. Pero los dos, en algún momento, hemos seguido la cuerda”, comentó.

Dayanita grita su amor por Miguel Rubio



Dayanita, quien explotó contra Danny Rosales por asegurar que ya sabía de sus citas privadas, manifestó que no hay ningún problema en su relación con Miguel Rubio y que está feliz de su relación actual.

“Mi pareja está acá conmigo, estamos bien, estamos caminando bien de la mano. Voy a ser la mujer más feliz del mundo al estar acá (...) Yo me siento feliz con la persona que estoy. El resto no me interesa”, concluyó.

¿Quién es Miguel Rubio, pareja de Dayanita?



Miguel Rubio, conocido popularmente como el 'Maluma peruano' por sus actuaciones internacionales que imitan a la estrella colombiana, se destaca como cantante, actor y modelo. La primera aparición del artista en televisión fue el 4 de octubre de 2024, en el programa 'Magaly TV, la firme', donde se presentó como pareja de la recordada actriz de 'JB en ATV'. En esa misma emisión, Rubio había manifestado su intención de "salir solo con extranjeros y no volver a enamorarse".

Durante la entrevista, la 'Urraca' indagó sobre los requisitorios que pesaban sobre él en relación con el tráfico de drogas, buscando proteger a quien consideraba su 'ahijada'. Rubio, por su parte, aclaró que su nombre había sido vinculado a una red de narcotráfico debido a "amigos en común". A inicios de 2025, el cantante hizo su debut en el programa 'Todo se filtra' de Panamericana, donde fue presentado como el nuevo integrante de la agrupación de salsa 'Los Conquistadores de la Salsa', tras haber superado un riguroso proceso de selección.