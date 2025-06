¡Deja en alto el nombre del país en Broadway! La joven actriz peruana Lorenza Bernasconi, de 27 años, se ha convertido en una figura destacada en los escenarios de Estados Unidos gracias a su notable actuación en la obra ‘Odd Man Out’. Esta producción ha sido reconocida recientemente con el premio Off Broadway Alliance a la mejor experiencia teatral única y ha recibido una nominación a los premios Drama Desk en la misma categoría.



Con más de siete años de trayectoria en Norteamérica, Bernasconi ha demostrado su versatilidad al interpretar en español e inglés, lo que ha generado un creciente interés en su trabajo. Se destacó como la peruana más joven en debutar en ‘Evaluna’, una obra de Off Broadway que le valió una nominación a los premios ATI. Además, fue reconocida como mejor actriz principal por los premios Broadway World por su papel en ‘Good Cuban Girls’.



“Estoy trabajando para seguir creciendo en el teatro y cine internacional. Creo que hay mucho talento peruano con el que aún no he tenido la oportunidad de trabajar y estoy superatenta a los directores y dramaturgos emergentes. Nos hemos unido artistas peruanos en Nueva York con la idea de traer un poco de nuestra dramaturgia a esta ciudad”, expresa Lorenza Bernasconi, emocionada por sus futuros proyectos.

Lorenza Bernasconi no se duerme en sus laureles



La actriz se prepara para una nueva temporada como Adela en ‘La Casa de Bernarda Alba’, que se presentará en Off Broadway con un repertorio en español, y también formará parte del proyecto cinematográfico ‘Respectfully’, que comenzará a filmarse en agosto.



“Comencé en talleres de Preludio y La Plaza, cuando me gradué del colegio, migré a Estados Unidos para estudiar teatro. Al darme cuenta de que para poder tener visa de artista, iba a tener que encontrar trabajos artísticos, me puse a audicionar sin conocer a nadie. Tengo el recuerdo perfecto de cada una de las audiciones a las que asistí y, entre algunos no, afortunadamente ‘Odd Man Out’ fue un lindo sí; el proyecto recién empezaba y confié en él, así como los directores confiaron en mí”, añade.



‘Odd Man Out’ ofrece una experiencia sensorial única, ya que se desarrolla completamente en la oscuridad. En esta obra, Lorenza Bernasconi interpreta varios personajes, incluyendo a Doña Elsa y Mabel.