Pablo Heredia impacta al confesar si aún ama a Ale Fuller: "No creo que ella me ame"

En su reciente participación en 'El valor de la verdad', Pablo Heredia sorprendió al referirse con total sinceridad a su expareja Alessandra Fuller. El actor argentino reveló que ya no siente amor por la actriz y consideró que ella probablemente comparte el mismo sentir. “No creo que me ame, me quiere como amigo, pero en cuanto a la relación debe pensar lo mismo, fue linda la relación mientras duró”, expresó Heredia, dejando en claro que, aunque su romance llegó a su fin, conserva un buen recuerdo del tiempo que compartieron.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp