Natalie Vértiz se conmueve al ser madrina de niña sobreviviente de cáncer: “Qué bendición verla así de fuerte y linda”

Natalie Vértiz conmovió a sus seguidores al compartir en redes sociales que se ha convertido en madrina de una niña con una emotiva historia de vida. La esposa de Yaco Eskenazi reveló que su ahijada, quien ha superado una dura batalla contra el cáncer, le ha tocado el corazón profundamente. La noticia no solo sorprendió por lo conmovedor del gesto, sino por la fortaleza de la pequeña, quien ha demostrado una gran resiliencia a lo largo de su proceso.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Hace unas semanas, Natalie Vértiz deslumbró en la alfombra roja de Cannes con un icónico vestido diseñado por Carolina Herrera, y ahora, con este gesto tan personal, deja ver una faceta más íntima de su vida. La publicación en sus redes mostró lo feliz y emocionada que está por poder acompañar a su ahijada en esta nueva etapa, resaltando la fuerza y valentía de la niña que ha superado una de las enfermedades más difíciles.

Natalie Vértiz cuenta cómo conoció a su ahijada

Natalie Vértiz compartió en su cuenta de Instagram que aceptó ser la madrina de bautizo de una niña, a quien conoció en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN). La pequeña llamada 'Carito' estaba recibiendo tratamiento por una delicada enfermedad y este encuentro fue decisivo para que se formara un vínculo especial.

"Hoy en la casa de Dios acompañando a estas dos hermosas. Yo de madrina de Carito, la hermana menor, a quien conocí en el INEN cuando estaba a puertas de recibir un trasplante de médula", contó la presentadora en una historia, acompañada de tiernas fotos durante el bautizo.

Mensaje de Natalie Vértiz. Foto: Instagram

La ex Miss Perú también mostró su emoción por el proceso de recuperación de la niña, quien ha superado la difícil enfermedad. Con palabras llenas de cariño, Vértiz agradeció a la familia por haberla elegido como madrina, destacando lo afortunada que se siente por acompañar a la niña en un momento tan significativo de su vida.

"Qué bendición verla ahora así de fuerte y linda. Que Dios siempre guíe sus caminos, mis chicas. Gracias por hacerme parte de este día tan especial", agregó Natalie Vértiz, dejando ver el profundo cariño que le tiene a la niña.

Yaco Eskenazi reveló que pensó en divorciarse de Natalie Vértiz

El actor Yaco Eskenazi sorprendió al contar que en 2020 vivió una fuerte crisis en su matrimonio con Natalie Vértiz. El exchico reality confesó que el distanciamiento con su esposa fue tan grave que pensó en pedir el divorcio. “Estoy harto, me consigo otra chica y hago la boda del año 2”, recordó su propio malestar en ese momento.

Sin embargo, una charla con su padre lo obligó a reflexionar sobre su matrimonio. “¿Tu mujer es fea? ¿Qué vas a hacer en un año cuando tu mujer esté en la cama con tu hijo y viendo televisión con otro huev***?”. Esa posibilidad lo hizo entrar en razón. “Se me bajó la presión. Me mato. Solamente imaginar mi cama con otro ser humano que no sea yo, y con mi hijo ahí, me hizo replantearme todo”, confesó. Desde entonces, Yaco decidió esforzarse por salvar su matrimonio. Actualmente, junto a Natalie Vértiz, disfruta de una relación fuerte y una familia consolidada.