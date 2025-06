Flavia Laos sorprende al encarar a su hermana Kiara por criticar su amorío con Pablo Heredia: "¡Qué te pasa!"

Flavia Laos sigue siendo el centro de atención en redes sociales luego de confirmar su breve relación con el actor argentino Pablo Heredia, de 38 años, cuando ella tenía 18. La actriz, conocida por su participación en la serie 'Ven, baila quinceañera', se vio envuelta en una polémica al hacer pública esta relación, que tuvo lugar poco después de que Pablo Heredia terminara con su amiga Ale Fuller. Sin embargo, lo que parecía una simple revelación de un romance fugaz se convirtió en un momento incómodo cuando Kiara Laos, hermana de Flavia, intervino con críticas que no pasaron desapercibidas.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

En una transmisión en vivo, Flavia Laos intentó abordar el tema de manera tranquila, pero la inesperada intervención de Kiara dejó claro que no estaba de acuerdo con el comportamiento de su hermana. “Se puede decir que en ese momento, porque tú y Ale eran amigas, quizás no hubo códigos”, dijo Kiara, un comentario que sorprendió a Flavia, quien reaccionó entre risas nerviosas: “¿Acabas de decir lo de los códigos? Kiara, ¿qué te pasa?”. La tensión entre ambas hermanas se hizo evidente, y Kiara no dudó en responder con firmeza: “¡No evadas el tema!”.

Kiara Laos enfrenta a Flavia tras revelar romance con Pablo Heredia

La conversación se tornó aún más tensa cuando Kiara Laos, sin dar lugar a dudas, cuestionó la relación debido a la diferencia de edad entre Flavia y Pablo Heredia. "18 y 38. Claro, ya eras mayor de edad y estás, obviamente, aceptando que fue un error. Pero a ver, un señor de 38 años también tiene que saber lo que está haciendo, ¿no? Ya sabía al derecho y derecho", comentó Kiara, refiriéndose al hecho de que Pablo Heredia, a pesar de su edad, debería haber tenido más responsabilidad. Flavia, visiblemente sorprendida por la intervención de su hermana, defendió su postura y resaltó que tanto ella como el actor eran mayores de edad en ese momento y, por lo tanto, ambos deberían asumir la responsabilidad de lo ocurrido.

Flavia Laos, al escuchar las duras palabras de Kiara, explicó que no pretendía culpar exclusivamente a Pablo Heredia por lo sucedido, sino dejar en claro que ambos tenían la misma responsabilidad. "Tampoco es que ahí yo tenía 18 y era inocente. O sea, era chibola, la fregué, he aprendido y soy una persona completamente distinta hoy en día", expresó la actriz.

Kiara Laos pone en duda el comportamiento de Pablo Heredia

Kiara Laos no solo cuestionó la relación entre Flavia y Pablo Heredia, sino que también subrayó la diferencia de edad como un factor determinante. La hermana de Flavia se mostró especialmente crítica con Pablo Heredia, al considerar que un hombre de 38 años debía ser consciente de la situación y tomar decisiones más responsables. "Ya sabía al derecho y derecho", dijo Kiara, señalando que el actor tenía suficiente madurez para evitar involucrarse con alguien mucho más joven.

Por su parte, Flavia no se quedó callada. Aunque reconoció que su relación con Pablo Heredia fue un error, insistió en que, en su momento, ambos eran adultos responsables de sus decisiones. En este sentido, la actriz expresó: "Él tenía 38 años, o sea, casi 40, él sabía perfectamente lo que él hacía”. Flavia también aprovechó la oportunidad para defenderse de las críticas que generalmente caen sobre las mujeres en situaciones similares, como es el caso de esta relación, en la que muchas veces se les culpa injustamente.