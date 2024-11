En una reveladora entrevista en el programa 'Magaly TV, la firme', el exintegrante de reality Rafael Cardozo habló abiertamente sobre su separación de Carol Reali, conocida como Cachaza. Después de una relación que duró 12 años, el brasileño explicó los factores que llevaron al fin de su romance y reflexionó sobre los errores cometidos.

Durante la entrevista con Magaly Medina, Cardozo se animó a confesar el doloroso motivo que llevó al final de su larga relación con la modelo e influencer de su misma nacionalidad. "Su sueño era casarse", indicó el 'garoto', dejando en claro que este paso en su romance no era una prioridad para él, ya que, luego de haber compartido tantos años junto a su pareja, se sentía 'casado' sin necesidad de estarlo oficialmente.

¿Por qué terminaron su relación Rafael Cardozo y Cachaza?

La separación de Rafael Cardozo y Cachaza fue el resultado de un cúmulo de problemas que se intensificaron con el tiempo. Según el brasileño, en su entrevista con Magaly Medina, uno de los principales puntos de conflicto fue la presión para formalizar su relación mediante el matrimonio. “Su sueño era casarse”, afirmó, señalando que para él, ese paso no era necesario. “Yo ya me sentía casado. Para mí, no tenía que firmar un papel, no necesitaba un anillo. Yo ya estaba comprometido”.

Además, el desgaste de la convivencia quedó en evidencia cuando reveló que habían dejado de compartir el mismo espacio. “Nosotros ya no dormíamos en el mismo cuarto, yo dormía en el piso de arriba”, comentó Rafael Cardozo, detallando que la relación se había deteriorado tanto emocional como físicamente. Este distanciamiento fue clave para que ambos decidieran poner fin a su historia juntos.

Cardozo también admitió que durante su relación intentó complacer a Cachaza adquiriendo bienes de lujo que no estaban entre sus prioridades. “Nunca compré cosas de lujo, pero lo hice por ella”, confesó, aludiendo al esfuerzo que hacía para mantenerla feliz, aunque no siempre estuviera alineado con sus propias preferencias.