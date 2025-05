Zainab Jama, representante de Somalia en el Miss Mundo 2025, conmovió al mundo con su desgarrador relato sobre la mutilación genital femenina (MGF) que sufrió siendo una niña. La representante somalí presentó su proyecto social durante la etapa 'Head to Head' del concurso de belleza, que se lleva a cabo en India, en el cual se quebró al hablar de su testimonio como sobreviviente y fue consolada por la presidenta del concurso de belleza.

Al compartir su historia, dejó claro que su testimonio no es solo personal, sino un llamado por todas aquellas niñas que han sido silenciadas por esta práctica. “Como sobreviviente de la mutilación genital femenina, hablo por los millones de niñas cuyas voces fueron silenciadas antes de que tuvieran la oportunidad de vivir libremente”, aseguró con firmeza Miss Mundo Somalia.

El testimonio de Miss Mundo Somalia sobre la mutilación genital que sufrió a los 7 años

Zainab Jama, concursante de Miss Mundo por Somalia, expuso su historia como sobreviviente de mutilación genital femenina durante una emotiva intervención. Relató que fue sometida a este procedimiento a los siete años, en manos de tres mujeres sin formación médica, bajo la justificación de una tradición cultural.

"No hay consuelo, solo sangre y silencio. Recuerdo llorar y suplicar, pero la mujer me dijo que me callara, que fuera valiente y orgullosa, ya que eso era parte de nuestra tradición". "Ese momento me cambió para siempre y mi infancia llegó a su fin", expresó Zainab Jama.

El impacto de sus palabras fue tal que Julia Evelyn Morley, presidenta de la Organización Miss Mundo, subió al escenario para abrazarla, en un gesto de apoyo y reconocimiento a su valentía. Jama detalló que después del procedimiento fue encerrada durante días, con sus piernas atadas y sangrando, sin acceso a cuidados médicos. Esta práctica, conocida como infibulación, es una de las formas más severas de MGF, y en Somalia afecta al 98% de las niñas.

Miss Mundo Somalia y su fundación para proteger a niñas de la mutilación genital

Zainab Jama no solo compartió su historia, también presentó el proyecto social con el que participa en el certamen: la 'Female Initiative Foundation', una fundación que busca erradicar la mutilación genital femenina en Somalia y otras regiones donde persiste esta práctica. La fundación realiza campañas de sensibilización y visitas comunitarias para educar a las madres sobre las consecuencias físicas y psicológicas de esta tradición.

Instalada desde niña en el Reino Unido, Jama regresa frecuentemente a su país para dar charlas y acompañar a otras sobrevivientes. “Podemos honrar nuestras tradiciones sin dañar a nuestras hijas”, afirmó, subrayando que su misión es evitar que otras niñas pasen por el sufrimiento que ella vivió. Además, ha creado una red de apoyo con otras sobrevivientes en Reino Unido, donde comparten sus experiencias, sanan juntas y alzan la voz para proteger a las futuras generaciones.