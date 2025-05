Una inesperada broma durante un evento público ha convertido a Rafael López Aliaga y Juan Manuel Vargas en protagonistas de un momento viral. El alcalde de Lima sorprendió a todos al referirse con humor a una supuesta paternidad con el exseleccionado nacional. El comentario cobró más fuerza cuando la madre del 'Loco' Vargas, Carmen Risco, se sumó a las declaraciones. Luego de esas declaraciones, el burgomaestre retomó el tema a través de su cuenta de TikTok.

Rafael López Aliaga se pronuncia tras declaraciones de Juan Manuel Vargas

Durante la inauguración de un polideportivo en San Martín de Porres, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sorprendió al público al bromear con una supuesta paternidad hacia el exseleccionado nacional Juan Manuel Vargas. Con su característico estilo, el burgomaestre insinuó frente al público que podría ser el padre del popular 'Loco' Vargas que también compartió en su cuenta de TikTok un fragmento de una entrevista en la que la madre del futbolista se refiere al tema.

La broma se encendió luego de que Carmen Risco, madre de Juan Manuel Vargas, hiciera declaraciones sobre la posibilidad de una relación con el ahora alcalde. En el video compartido por López Aliaga, se puede escuchar la voz de la señora diciendo: “El ADN tienes que hacerte (...) (Y si es verdad) seré la segunda dama de la Municipalidad... Llámame”. En respuesta, el alcalde ironizó con la frase: “Mientras otros sufren... ¿El Loco será mi hijo?”, comentario que compartió en TikTok, desatando una ola de reacciones entre sus seguidores.

Comentario de Rafel López Aliaga. Foto: TikTok

La respuesta de Juan Manuel Vargas ante las declaraciones de su madre

Lejos de incomodarse, Juan Manuel Vargas tomó con buen humor toda la situación. En el programa “La parrilla del Loco”, donde tuvo como invitada a su madre, Carmen Risco, ambos abordaron el tema en un tono completamente jocoso. El exfutbolista incluso confesó que López Aliaga ya le había advertido que haría una broma al respecto, pero que el comentario terminó dejándolo con dudas. “Me dijo que me iba a hacer una bromita con el tema de mi mamá, pero me dejó dudando, porque es gordito y cabezón”, dijo Vargas entre risas.

Durante la conversación, Carmen Risco continuó con la línea humorística iniciada por el alcalde. Cuando se le preguntó si recordaba haber tenido alguna relación con Rafael López Aliaga, respondió con picardía: “No me acuerdo porque… tantos apagones que había. Yo creo que sí…”, lo que provocó una mezcla de risa e incredulidad en su hijo. Este inesperado intercambio no solo acaparó la atención de los medios, sino que también se volvió viral en plataformas como TikTok, donde los usuarios no dudaron en bromear e incluso pedir una prueba de ADN.