¡Se desata la locura! Shakira y Alejandro Sanz sorprendieron a sus fanáticos al cantar juntos 'La tortura' por primera vez en seis años durante el inicio de la segunda etapa de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'. El evento, realizado en el Bank of America Stadium de Charlotte, Estados Unidos, reunió a más de 50.000 asistentes que disfrutaron de un espectáculo inolvidable.



El último martes 13 de mayo, Shakira y Alejandro Sanz emocionaron a sus miles de fanáticos con su reencuentro, que coincide con el 20 aniversario de 'La Tortura', un tema que marcó un hito en la música latina. Como era de esperar, la colombiana y el español volvieron a demostrar su complicidad y talento.

La canción, lanzada en 2005 como parte del álbum 'Fijación Oral Vol. 1', no solo se convirtió en un éxito rotundo, sino que también rompió barreras culturales al fusionar el pop con ritmos latinos, siendo el primer videoclip en español emitido por MTV en Estados Unidos.

Shakira y su regreso triunfal a los escenarios en Estados Unidos

Shakira ha vuelto a los escenarios con una energía renovada, y su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' ha sido un éxito rotundo. La artista colombiana ha demostrado que su talento y carisma siguen intactos, cautivando a su público con cada presentación.



La sorpresa de contar con Alejandro Sanz en el escenario fue un momento culminante que dejó a todos los asistentes sin aliento. “Shaki: ¿te digo la verdad?… Ni con todo el café de Colombia me quito tu aroma”, comentó el artista español.

Alejandro Sanz deja cariñoso mensaje a Shakira. Foto: Instagram

Shakira y Alejandro Sanz, química dentro y fuera de los escenarios

'La tortura' es más que una simple canción; es un fenómeno cultural que ha perdurado a lo largo de los años. La colaboración entre Shakira y Sanz ha sido aclamada por la crítica y el público, y su interpretación en Charlotte fue un recordatorio de la magia que ambos artistas crean juntos. La complicidad y el talento que demostraron en el escenario resonaron en el corazón de los fanáticos, quienes celebraron este reencuentro con entusiasmo.



Además de la actuación de Sanz, Shakira también sorprendió a su audiencia al contar con la participación de Wyclef Jean, quien se unió a ella para interpretar 'Hips Don’t Lie'. Este momento añadió un toque especial al espectáculo, mostrando la versatilidad de Shakira como artista y su capacidad para fusionar diferentes estilos musicales en un solo evento.



Los hijos de Shakira debutan en la música

En un giro emocionante, los hijos de Shakira, Milan y Saha, también hicieron su debut musical con la canción 'The One'. Este nuevo capítulo en la vida de la artista no solo resalta su éxito profesional, sino también su papel como madre, compartiendo su pasión por la música con la próxima generación.