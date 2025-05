Este Día de las Madres fue más que especial para Shakira. La artista colombiana presenció con orgullo cómo sus hijos, Milan de 12 años y Sasha de 10, dieron sus primeros pasos en la música al participar en su primer video musical. En 'The One', Milan demuestra su destreza en la batería, mientras Sasha se encarga de la interpretación vocal, evidenciando que el arte corre por la sangre de la familia.

El videoclip es parte de un trabajo colectivo titulado Next Generation of Artists, respaldado por la fundación Let It Beat y la Let It Beat! Music Academy. El estreno oficial se llevó a cabo durante una gala en la ciudad de Miami, donde Shakira estuvo presente para acompañar a sus hijos en este hito personal y profesional.

Shakira celebra el talento de Milan y Sasha

La presentación en Miami no fue solo un espectáculo musical, sino una verdadera celebración familiar. Entre aplausos y sonrisas, Shakira vibró al ritmo de sus hijos, quienes no solo heredaron su pasión por la música, sino también su carisma en el escenario. Ambos ya habían mostrado interés artístico al acompañarla en presentaciones pasadas, pero esta vez fueron protagonistas de su propio momento.

El evento, realizado en The Deck Miami, sirvió como homenaje a las madres y a los sueños en construcción. Shakira, visiblemente emocionada, no dudó en expresar su admiración por Milan y Sasha, a quienes apoyó desde el primer minuto. Para ella, este debut no solo representa un paso artístico, sino también una nueva etapa en su vida como madre.

Una plataforma internacional para jóvenes talentos

El proyecto Next Generation of Artists reúne a chicos y chicas de entre 10 y 20 años con talento musical, ofreciéndoles un espacio profesional para desarrollar y mostrar su arte. La canción 'The One', donde debutan Milan y Sasha, forma parte del álbum All For You, producido por Guillermo Vadalá y Nerina Nicotra, bajo el sello de Sony Music Latin.

Esta iniciativa tiene como objetivo promover nuevas voces de distintas partes del mundo, brindándoles una oportunidad única de formación y visibilidad. Con este primer lanzamiento, Milan y Sasha se suman a una generación emergente que busca abrirse camino en la industria, dejando claro que tienen el talento y la determinación para hacerlo.