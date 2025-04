Pamela López, quien tuvo un inesperado encuentro con 'Tenchy' Ugaz el último sábado en el programa de 'La Chola Chabuca', volvió a ser noticia tras un incidente ocurrido en una popular salsoteca. Las cámaras del programa de farándula 'Todo se filtra' captaron un supuesto altercado entre ella y su actual pareja, el salsero Paul Michael. Las imágenes han generado gran revuelo, dejando a sus seguidores con más preguntas que respuestas sobre la dinámica de su relación.

La noche transcurría con normalidad, cuando un inesperado giro de eventos dio paso a una discusión entre los protagonistas. Aunque en un principio se les vio disfrutando de una salida junto a amigos, las grabaciones mostraron un cambio de ambiente a altas horas de la madrugada, dejando entrever que algo no estaba bien entre ellos.

El incómodo momento entre Pamela López y Paul Michael

Las cámaras de 'Todo se filtra' registraron un inquietante intercambio entre Pamela López y Paul Michael en un reconocido club de salsa. Según los detalles obtenidos, la noche comenzó de manera tranquila. Pamela, visiblemente relajada, incluso se encargó de pagar el licor cuando estos se agotaron, un gesto que no pasó desapercibido para los testigos de la noche.

Sin embargo, la situación cambió a eso de las 3:40 de la madrugada, cuando la pareja comenzó a protagonizar una discusión. Aunque las imágenes no ofrecieron detalles precisos de lo que ocurrió, sí mostraron a Paul Michael aparentemente reprendiendo a Pamela, lo que generó la tensión entre ambos. A pesar de este momento incómodo, el exintegrante de Combinación de La Habana intentó suavizar la situación abrazándola minutos después, lo que generó confusión entre los presentes sobre la naturaleza de su relación.

Pamela López arremete contra Lucho Barrunto

En otro giro inesperado de los eventos, Pamela López fue abordada por la cámara de 'Todo se filtra' para responder sobre las recientes declaraciones de Lucho Barrunto, quien hizo fuertes acusaciones en su contra. El dueño de una conocida cevichería aseguró que, en un incidente ocurrido tiempo atrás, Pamela llegó a un centro comercial y, según él, arrancó a los hijos de sus abuelos de sus manos.

Ante la pregunta sobre este episodio, Pamela no dudó en mostrar su desdén hacia las palabras de Barrunto. “Hay personas que no tienen que involucrarse. No sé de dónde sale ese personaje porque es un personaje”, comentó la trujillana, dejando claro su postura sobre las acusaciones.