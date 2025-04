Larissa Riquelme sorprendió a sus seguidores al responder con firmeza a Roberto Martínez, quien aseguró en el podcast 'Enfocados' haber salido con ella durante una visita a Perú. Las declaraciones del exfutbolista generaron rechazo inmediato por parte de la paraguaya, quien lo acusó de mantener en el tiempo una versión distorsionada y perjudicial para su imagen pública.

El episodio se remonta a una participación conjunta en una campaña publicitaria para una conocida marca de cerveza. Según Roberto Martínez, esa fue la ocasión en que compartieron una cena junto a la hermana de Riquelme. Sin embargo, la 'Novia del Mundial' no solo desmintió nuevamente que haya existido algún vínculo sentimental, sino que además reveló una experiencia desagradable con el exdeportista durante uno de los eventos realizados en Lima.

Larissa Riquelme arremete contra Roberto Martínez

El 21 de abril, Larissa Riquelme publicó un nuevo pronunciamiento en redes sociales, donde lamentó la falta de responsabilidad de Roberto Martínez para desmentir los rumores sobre un presunto vínculo entre ambos. "Esto no es un escándalo nuevo. Es la continuación de un relato que comenzó cuando este señor, en otro programa, dejó circular una información falsa sobre mí y jamás se tomó el tiempo de desmentirla (...) No necesito fama, necesito que mi nombre no se use más como adorno en historias inventadas", escribió en su cuenta de X.

Comunicado de Larissa Riquelme. Foto: X

Por otro lado, el 20 de abril, Larissa Riquelme denunció un episodio ocurrido durante uno de los dos eventos en los que coincidió con Roberto Martínez en Perú. “Intentó sobrepasarse conmigo de manera totalmente inapropiada. Esa situación fue incómoda y desagradable, y lo enfrenté en el momento como correspondía”, afirmó.

PUEDES VER: Roberto Martínez sorprende al reencontrarse con la hija mayor de Melissa Loza y le dedica tierna publicación

¿Qué dijo Roberto Martínez de Larissa Riquelme?

En el pódcast de Jefferson Farfán, Roberto Martínez relató que invitó a salir a Larissa Riquelme, pero que ella tenía pareja y todo quedó en una cena en Larcomar. “Yo quería prender la motosierra, pero no tenía opción... Estaba linda, pero yo sabía que era inalcanzable”, dijo.

Además, explicó que su afirmación en 'El valor de la verdad' fue malinterpretada debido a la edición del programa: “Me preguntan: '¿Saliste con Larissa?', y dije que sí. Pero al desarrollar la respuesta conté lo mismo que estoy diciendo ahora: salimos a comer con ella y con su hermana, nada más”.