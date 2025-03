La vida privada de Susana Alvarado, vocalista de Corazón Serrano, se encuentra nuevamente en el ojo público, aunque esta vez no por sus coqueteos con Paco Bazán, sino porque se expuso el romance que mantuvo hace varios años con Javier Olivares, un periodista chileno. En redes sociales, se filtró una serie de fotografías donde ambos disfrutaron de unas románticas vacaciones en las paradisiacas playas de México.

Sin embargo, fue la propia Susana Alvarado quien aclaró la situación, reafirmando su postura de mantener su vida personal alejada del foco público. En una entrevista del año pasado en Nueva Q, la cantante explicó por qué nunca expuso su relación con Olivares.

Susana Alvarado se confesó tras exponerse foto en playas de México con Javier Olivares

La relación entre Susana Alvarado y Javier Olivares, aunque desconocida para muchos, no era algo que la cantante hubiera planeado hacer público. En 2021, Alvarado mantuvo un romance con el periodista chileno, pero prefirió mantenerlo en privado, sin compartir detalles en sus redes sociales. Sin embargo, el hecho de que el sureño publicara una serie de fotos de ambos en una escapada romántica a las playas mexicanas cambió la dinámica.

La fotografía, que rápidamente se viralizó en aquel entonces, dejó a los seguidores de Corazón Serrano sorprendidos, ya que muchos pensaban que Susana Alvarado se encontraba soltero en aquellos años. Al enterarse de la publicación, la cantante no dudó en aclarar su postura en una entrevista con Radio Nueva Q, la cual data de enero del año pasado, donde dejó claro que jamás había intentado "presumir" su relación. "Nunca presumí yo (las fotos). Yo nunca he presumido a algún chico con el que he salido. Personalmente, nunca he subido nada a redes sociales", comentó de manera firme.

Alvarado también destacó que fue Olivares quien decidió compartir las fotos, y no ella, reafirmando su deseo de mantener su vida personal lejos de los ojos del público. La cantante explicó que siempre ha preferido que su carrera profesional sea lo que la defina y no su vida amorosa. "Mi vida personal no la expongo porque no me gusta. Quiero que me sigan por mi trabajo, mi vida personal es un tema aparte que no me gusta compartirlo", agregó.