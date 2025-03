Ángela Aguilar se pronuncia tras nueva canción de Cazzu en la gala Women in Music 2025: "Cargo el juicio de una historia que nunca conté"

Ángela Aguilar, fue una de las figuras destacadas en la gala Women in Music 2025, donde recibió el premio "Breakthrough". Durante su discurso, además de celebrar sus logros, hizo una referencia a las dificultades que vivió tras su relación con Christian Nodal y la canción de Cazzu, quien también se vio involucrada emocionalmente en esa situación. Aguilar, con firmeza, habló sobre el peso de los juicios públicos y de cómo la carga de una historia no contada la ha marcado.

La cantante aprovechó la ocasión para reflexionar sobre los desafíos emocionales que la pusieron a prueba durante el último año. Aunque no mencionó directamente a Cazzu, dejó claro que esas experiencias fueron complicadas, sobre todo al ver cómo su vida personal fue expuesta y juzgada públicamente.

¿Qué contexto hubo detrás de los comentarios de Ángela Aguilar hacia Cazzu en su discurso?

En su discurso, Ángela Aguilar mencionó el peso emocional de la situación que vivió tras su relación con Christian Nodal. "Este Premio Revelación significa mucho para mí, porque este año casi me rompe. Y, sinceramente, he tenido que pararme en el escenario y cantar a través de las lágrimas", declaró la mexicana. A pesar de las especulaciones, la cantante optó por no dar detalles sobre su relación, pero destacó lo difícil que fue enfrentar los comentarios públicos.

Aguilar se refirió a su vivencia como un proceso de madurez, "he tenido que llorar bajo el peso del juicio y la especulación de una historia que ni siquiera he contado, y de una historia que nunca ha salido de mi voz. Y aun así, aquí estoy. Sigo cantando, sigo de pie”, señaló con firmeza. La artista destacó que, a pesar del dolor y la presión mediática, encontró en la música su refugio y en el escenario su espacio para seguir adelante con fuerza y autenticidad.

¿Cómo describió Ángela Aguilar los desafíos emocionales que vivió antes de recibir el premio "Breakthrough" en Women in Music 2025?

La joven cantante reveló en su discurso que las pruebas emocionales del último año casi la quebrantaron. A pesar de los desafíos personales, Aguilar se mostró agradecida por el apoyo de su familia y el público, quienes la han respaldado en su crecimiento. "Así que esta noche acepto este premio por cada mujer que alguna vez tuvo que romper barreras. Por mi abuela. Por mi madre, que es honrada esta noche", afirmó la mexicana.

Ángela destacó que el reconocimiento recibido en la ceremonia representa no solo su evolución artística, sino también su resiliencia emocional. Con un fuerte mensaje de empoderamiento. "A cada niña que está viendo esto y se pregunta si debería hacerse más pequeña para encajar en las ideas de alguien más sobre quién es ella, no lo hagas, destacó Aguilar. Finalmente agradeció a todas las mujeres que han roto barreras, incluyéndola a ella.