El festival Vivo x el rock 2025 se perfila como uno de los eventos musicales más esperados del año en Perú, con un cartel que incluye a grandes exponentes del rock y la música alternativa. Artistas como Marilyn Manson, Avenged Sevenfold y Los Fabulosos Cadillacs prometen un espectáculo inolvidable que hará vibrar a miles de fanáticos.

Como se sabe, los artistas pueden solicitar lo que deseen para sus camerinos donde esperan sus presentaciones y usualmente, hacen llegar una lista a los organizadores para que les lleven bebidas o alimentos. Sin embargo, el director del Vivo x el rock 2025 dio a conocer que Marilyn Manson previo a su show, pidió algo en especial.

¿Qué pedido hizo Marilyn Manson?

Jorge Nieto, director del festival Vivo x el rock 2025 en una entrevista con el programa ‘Economía para todos’ de RPP, hace un par de días dio a conocer cuál fue el pedido que hizo Marilyn Manson para el evento. Cabe señalar que es la primera vez del músico de metal en nuestro país.

“Es una persona muy particular. (¿Un pedido en particular?) No alcohol, cero alcohol. Los artistas te mandan su requerimiento y normalmente es una lista de alimentos y bebidas. Si un artista no quiere algo, simplemente lo retira de su lista. Sin embargo, en el caso de Manson ha pasado algo muy curioso”, señaló al inicio.

Fue así como Jorge Nieto detalló que Marilyn Manson, solicitó que no le dejen ninguna bebida alcohólica en su camerino, lo que sorprendió al director de Vivo x el rock 2025.

“Todo lo que es alcohol ha sido tachado con plumón negro. Lo cual nos indica que él está saliendo de una etapa muy complicada de su vida y hoy en día se ha rehabilitado y está haciendo unos shows potentísimos a nivel internacional. Así que tenemos mucha suerte de tenerlo aquí en Perú por primera vez”, agregó el organizador.

¿Cuál sería el setlist de Marilyn Manson para el Vivo x el Rock 2025?

Concentrado en su trayectoria musical, Marilyn Manson podría sorprender a sus seguidores este sábado 29 de marzo, con un setlist que incluye los temas más emblemáticos de su repertorio. Las canciones que interpretaría serían las siguientes:

We Know Where You Fucking Live

Disposable Teens

Angel With the Scabbed Wings

This Is the New Shit

Say10

Deep Six

Tourniquet

mOBSCENE

The Dope Show

Sweet Dreams (Are Made of This)

The Love Song

The Beautiful People