Este evento, uno de los más importantes del Perú, ha revelado oficialmente su horario, la cantidad de escenarios y la distribución de artistas que participarán en su próxima edición, prometiendo una experiencia inolvidable para los fanáticos de la música.

Según la información difundida en redes sociales, el festival Vivo x el rock 2025 dará inicio a las 10:00 a.m. y se prolongará hasta la 1:30 a.m., con Avenged Sevenfold como el encargado de cerrar el evento. Artistas de renombre como Marilyn Manson, The Hives, Los Fabulosos Cadillacs y Molotov, entre otros, garantizan una experiencia memorable para todos los asistentes.

¿Dónde será el evento?

Si quieres disfrutar de uno de los eventos más importantes de música, debes saber que Vivo x el rock 2025 se llevará a cabo este sábado 29 de marzo en Lurín Live (KM 32 de la Panamericana Sur), donde miles de asistentes podrán disfrutar de más de 12 horas de música ininterrumpida. Con una variada oferta musical, el festival se posiciona como un referente en la escena musical peruana, atrayendo a amantes de diferentes géneros.

Flyer de Vivo x el rock 2025. Foto: Facebook

¿A qué hora comenzará el evento?

El festival comenzará a las 12:00 p.m. y se extenderá hasta altas horas de la noche. La grilla de horarios publicada por los organizadores especifica a qué hora se presentarán las bandas y en qué escenario, asegurando que cada asistente pueda planificar su jornada musical.

¿Aún hay entradas disponibles?

Las entradas para Vivo x el rock 2025 aún están a la venta en Ticketmaster.pe. A continuación, los precios para los boletos que aún siguen disponibles:

Precio Regular: S/398

Precio Rock Nacional: S/279.40 (ingresar desde las 11 am hasta las 4pm)

25% Comercio: S/313.25

Conadis 20%: S/330.20

Niños 50%: S/228.50

Tarifario de vivo x el rock 2025. Foto: Ticketmaster

Horario de los artistas y distribución de los escenarios

Los organizadores han diseñado un evento que contará con cinco escenarios, de los cuales dos serán principales, cada uno con una propuesta única. Esto permitirá a los asistentes moverse libremente entre los diferentes espacios y disfrutar de sus artistas favoritos en un ambiente vibrante y lleno de energía.

Horarios de Vivo x el rock 2025. Foto: Facebook

Escenario Estelar 1 (derecha)

G3

Micky González

Deadly Apples

Anthrax

Marilyn Manson

Avenged Sevenfold

Es la primera vez que Marilyn Manson vendrá al Perú. Foto: Facebook

Escenario Estelar 2 (izquierda)

M.A.S.A.C.R.E

Capital Cities

Molotov

The Hives

Los Fabulosos Cadillacs

Stage 3380

Charlie Parra

Plug Plug

Área 7

Zen

La Mente

A.N.I.M.A.L.

Smash Mouth

La Liga del Sueño

Gaia

Allison

Estelares

Thank You Lord For Satan

Twin Stage 4

Volcano

Jean Paul Medroa

Clara Yolks

Wan

Gala Brie

La Zorra Zapata

Nova Lima

Hyena

Barrio Calavera

Frágil

Kuraka

Twin Stage 5

Uchpa

Atómica

Rafa Ráez & Los Paranoias

Difonia

Inyectores

Ni Voz Ni Voto

Mauser

Aeropajitas

Cecimonster VS Donka

6 Voltios

La Sarita

