La periodista Magaly Medina dio su opinión sobre las recientes declaraciones de Delany López, quien participó en el pódcast ‘Un café con la Chévez’ de Trome y habló sobre su relación pasada con Jefferson Farfán. Durante la entrevista, la joven aseguró que, si realmente hubiera querido “sembrar” a la 'Foquita', lo habría hecho.

Además, Delany insinuó que a raíz de que se negara a dar declaraciones, Magaly Medina afirmó que su entorno filtraba su información, algo que ella desmintió. Sin embargo, la ‘Urraca’, sin titubear, señaló directamente a la madre de Delany López, asegurando que era ella quien avisaba a su equipo de reporteros para que fueran a buscar a su hija. “Nos decía dónde la íbamos a encontrar”, afirmó Medina.

Magaly Medina asegura que madre de Delany López llamaba a sus reporteros

Durante la emisión del 19 de marzo de ‘Magaly TV: la firme’, la periodista respondió a las declaraciones de Delany López y negó que su equipo manipulara los ‘ampays’. Además, apuntó directamente a la madre de la modelo, asegurando que era ella quien informaba a sus reporteros sobre su paradero.

“Bueno, yo lo voy a aclarar en honor a la verdad. Sembrar, nosotros le hemos conocido cuando ya Farfán la había descartado, cuando él estaba saliendo con Xiomi. Ella estaba tan picona que nos avisaba su entorno cercano, para ser más exactos, su mamá. Nos decía donde la íbamos a encontrar para que le metamos micro”, sentenció Magaly Medina.

Además, Magaly Medina mostró imágenes donde sus reporteros abordan a Delany López en un centro comercial en febrero de 2025. La periodista de espectáculos aseguró que las personas que la acompañaban también se comunicaban con su equipo. “¿Cómo sabíamos que estaba en Minka del Callao? Porque las dos personitas, que son sus patas, pinkies, sus besties, escribían a alguien de mi programa, tenemos las conversaciones donde nos decía dónde iba a estar”, aseveró.

Finalmente, Magaly Medina le aclaró fuerte a Delany López lo siguiente: “Aquí invitamos a perro, pericote y gato (...) Sí le dijimos que venga a hablar. Nadie la invitaría si no fuera una exsaliente de Farfán. Hace rato está que suelta y suelta indirectas. Ella pensó que era alguien en la vida de Farfán y al final se dio cuenta de que no”.

Delany López niega haber “sembrado” a Jefferson Farfán

Durante su entrevista con Carla Chévez, Delany López aseguró que no tuvo intenciones de “sembrar” y filtrar información sobre su relación con Jefferson Farfán. La modelo señaló que, aunque recibió diversas propuestas para presentarse a programas de televisión, ella decidió declinar. “Las veces que a mí me han llegado las cámaras, así porque yo estoy trabajando, como te digo, yo no acepté porque a mí me ofrecieron también sentarme en muchos programas. Claro, el Valor de la verdad es uno”, aseguró.

Asimismo, Delany López se pronunció sobre las acusaciones que hizo Magaly Medina en su contra, asegurando que su círculo cercano llamaba a las cámaras de su programa para que fueran a preguntarle sobre su relación con Jefferson Farfán. “Si yo hubiera querido, como te digo, hubiera aceptado desde el día 1”, sentenció.