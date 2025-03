La icónica banda de rock Foreigner ha anunciado su gira de despedida por Latinoamérica en 2025, marcando un regreso muy esperado de su vocalista original, Lou Gramm, junto a los miembros fundadores. Este evento promete ser un hito en la historia musical de la región.



La voz inconfundible de Lou Gramm, responsable de clásicos como ‘Urgent’, ‘Waiting for a Girl Like You’, 'Say You Will', ‘I Don’t Want to Live Without You’ y ‘I Want to Know What Love Is’, se unirá a la banda liderada por Mick Jones en un reencuentro único. Este evento no solo celebra su legado musical, sino que también representa una oportunidad irrepetible para disfrutar de su potente sonido en vivo.

Trayectoria de la banda Foreigner



Foreigner ha dejado una huella imborrable en la historia del rock, con su álbum más exitoso, ‘4’, alcanzando el primer lugar en las listas de Estados Unidos. La combinación de poderosas melodías y letras profundas ha sido clave en su éxito, y esta gira final promete ser un homenaje a su trayectoria.



Con más de 80 millones de discos vendidos y una trayectoria que abarca más de 45 años, Foreigner se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del rock. La gira, que incluye paradas en las principales ciudades de Sudamérica, ofrecerá a los fanáticos la oportunidad de revivir los grandes éxitos que han marcado generaciones.

Foreigner cuenta con una trayectoria que abarca más de 45 años. Foto: difusión

La reciente actuación de Lou Gramm junto a Kelly Clarkson en la ceremonia del Rock & Roll Hall of Fame 2024 evidenció que su voz mantiene su fuerza inigualable. Durante este evento, los artistas interpretaron la emblemática canción 'I Want to Know What Love Is', lo que generó una profunda emoción entre los asistentes y reafirmó la influencia perdurable de Foreigner en la industria musical.

Detalles de la gira y el concierto en Lima



La cita para los fanáticos peruanos será el viernes 2 de mayo en Arena 1, ubicado en la Costa Verde. Las entradas para este evento producido por ProShow ya están disponibles a través de Joinnus, y se espera una gran demanda debido a la emoción que genera el regreso de Lou Gramm y los miembros originales.



La gira de despedida de Foreigner no solo es un cierre para la banda, sino también una oportunidad para que los fanáticos de diferentes generaciones se reúnan y compartan la experiencia de escuchar en vivo los himnos que han definido una era.