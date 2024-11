Nílver Huarac, en una entrevista exclusiva para 'América hoy', narró cómo la pareja de Christian Cueva desestimó a Plasencia, asegurando que no tenía las habilidades necesarias para formar parte de la agrupación. Este episodio, aunque polémico, ha sido visto por el productor como una oportunidad que llevó a ambas cantantes a alcanzar el éxito en sus respectivas carreras.

“Pamela, pruébala a esta niña, a Yahaira”, recordó Huarac, quien se mostró sorprendido por la respuesta negativa de Franco. A pesar de la crítica, el productor destacó que tanto Pamela como Yahaira han logrado consolidarse como artistas queridas por el público.

Pamela Franco y la vez que choteó a Yahaira Plasencia

El casting de Yahaira Plasencia se realizó en un momento en que la cantante estaba comenzando su carrera en el grupo Son Tentación. Nílver Huarac, quien había visto potencial en ella, decidió llevarla a su oficina para que pudiera audicionar. Sin embargo, la opinión de Pamela Franco fue determinante en la decisión final.

“Le pregunté: ‘¿Qué pasó, qué tal esa chica, Yahaira?’. Porque a Yahaira yo la conocía, y me dijo: ‘No sirve, no canta, no baila’”, relató Huarac, dejando claro que la opinión de Franco fue contundente.

El impacto de la carrera de Pamela Franco y Yahaira Plasencia

A pesar de la negativa en el casting, tanto Pamela Franco como Yahaira Plasencia han encontrado su lugar en la industria musical. Huarac reflexionó sobre cómo las decisiones del pasado pueden influir en el futuro, afirmando que “todo pasa por algo”.